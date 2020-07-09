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В Нью-Джерси в результате стрельбы пострадали семь человек

09.07.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нью-Джерси в результате стрельбы пострадали семь человек

Неспокойная ночь выдалась в американском штате Нью-Джерси. В результате стрельбы на улице города Патерсон пострадали, по меньшей мере, семь человек. 

Двое погибли на месте, еще двое скончались от серьезных травм в больнице. Врачи борются за жизни еще трех пострадавших. Между тем, мотивы нападавших пока неизвестны. Им самим с места происшествия удалось скрыться на чёрном автомобиле. Полиция ведёт расследование. Стоит отметить, что не так давно подобные новости из Нью-Джерси уже приходили – неделю назад также во время стрельбы были ранены 4 человека. А вообще с начала года в Патерсоне полиция уже 43 раза выезжала на перестрелки.

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Неспокойная ночь выдалась в американском штате Нью-Джерси. В результате стрельбы на улице города Патерсон пострадали, по меньшей мере, семь человек.  Двое погибли...
 
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