В Нью-Джерси в результате стрельбы пострадали семь человек

Источник материала: ОНТ

Неспокойная ночь выдалась в американском штате Нью-Джерси. В результате стрельбы на улице города Патерсон пострадали, по меньшей мере, семь человек.

Двое погибли на месте, еще двое скончались от серьезных травм в больнице. Врачи борются за жизни еще трех пострадавших. Между тем, мотивы нападавших пока неизвестны. Им самим с места происшествия удалось скрыться на чёрном автомобиле. Полиция ведёт расследование. Стоит отметить, что не так давно подобные новости из Нью-Джерси уже приходили – неделю назад также во время стрельбы были ранены 4 человека. А вообще с начала года в Патерсоне полиция уже 43 раза выезжала на перестрелки.

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