Японские ученые: причиной депрессии является вирус герпеса

Источник материала: ОНТ

Исследователи из Медицинского университета Дзикэй (Япония) доказали, что причиной депрессии является вирус. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на слова профессора Кадзухиро Кондо.

Уточняется, что ген вируса SITH-1 производит белок, направляющий кальций в клетки. От чрезмерного количества кальция клетка умирает. Это было доказано в опытах на мышах.

Японские ученые выяснили в ходе экспериментов, что у человека в 12 раз возрастает риск возникновения депрессии, если у него был обнаружен произведенный геном SITH-1 протеин. Этот белок был найден у 80% людей с подтвержденной депрессией.

Профессор подчеркнул: ранее уже высказывались версии о том, что причиной депрессии может быть вирус. Предыдущие исследования были бездоказательными и не давали результатов.

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