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В Национальном аэропорту дали старт инициативе «Граница, дружественная детям»

09.07.2020 16:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Национальном аэропорту дали старт инициативе «Граница, дружественная детям»

Обеспечить комфортные, а главное безопасные условия для путешествий. В Национальном аэропорту сегодня дали старт инициативе «Граница, дружественная детям». 

Четыре специально выделенные кабины паспортного контроля и современная зона отдыха для юных пассажиров. А чтобы маленькие путешественники не заскучали в ожидании своего рейса – игровая площадка.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси: «Будем создавать такие условия и для детей, которые живут на границах, на пограничных заставах. Мы последние 5-6 лет сами строим такие хорошие комплексы. Мы же республика дружественная, мы говорим: "Приезжайте к нам, приезжайте к нам в Беларусь". А чтобы приезжали – мы такие проекты должны развивать».  

Национальный аэропорт – отправная точка масштабной инициативы, которая позволит юным туристам с комфортом и интересом проводить время в ожидании своего путешествия. Оборудовать детскими зонами все международные пункты пропуска страны – в планах на ближайшие несколько лет. 

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Обеспечить комфортные, а главное безопасные условия для путешествий. В Национальном аэропорту сегодня дали старт инициативе «Граница, дружественная детям». ...
 
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