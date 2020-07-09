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В Национальном аэропорту дали старт инициативе «Граница, дружественная детям»
Источник материала: ОНТ
Обеспечить комфортные, а главное безопасные условия для путешествий. В Национальном аэропорту сегодня дали старт инициативе «Граница, дружественная детям».
Четыре специально выделенные кабины паспортного контроля и современная зона отдыха для юных пассажиров. А чтобы маленькие путешественники не заскучали в ожидании своего рейса – игровая площадка.
Национальный аэропорт – отправная точка масштабной инициативы, которая позволит юным туристам с комфортом и интересом проводить время в ожидании своего путешествия. Оборудовать детскими зонами все международные пункты пропуска страны – в планах на ближайшие несколько лет.
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Обеспечить комфортные, а главное безопасные условия для путешествий. В Национальном аэропорту сегодня дали старт инициативе «Граница, дружественная детям». ...
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