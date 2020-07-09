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«Александрия собирает друзей»: Александр Солодуха рассказал, чем примечателен этот фестиваль

09.07.2020 21:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Александрия собирает друзей»: Александр Солодуха рассказал, чем примечателен этот фестиваль

11 июля состоится фестиваль «Александрия собирает друзей». В программе праздника – выступления известных артистов, в том числе Александра Солодухи. Заслуженный артист Беларуси рассказал в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ, чем примечателен этот фестиваль.

«Режиссер концерта, Вавилов Александр Дмитриевич придумал необычный номер. Я давно хотел, чтобы то произведение, которое он попросил исполнить, прозвучало именно там уже несколько лет назад», – поделился артист.

По мнению Александра Солодухи, одно из главных преимуществ грядущего фестиваля в том, что это место встречи трех братских славянских народов: белорусов, россиян и украинцев. 

«"Мы будем вместе" – Ирина Билык эту песню написала, она ее поет, это визитная карточка. Украинская певица подарила эту песню белорусскому артисту. А российский артист Стас Михайлов сказал мне, что это будет бомба», – отметил Александр Солодуха. 

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».

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11 июля состоится фестиваль «Александрия собирает друзей». В программе праздника – выступления известных артистов, в том числе Александра Солодухи. Заслуженный...
 
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