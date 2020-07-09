«Александрия собирает друзей»: Александр Солодуха рассказал, чем примечателен этот фестиваль

Источник материала: ОНТ

11 июля состоится фестиваль «Александрия собирает друзей». В программе праздника – выступления известных артистов, в том числе Александра Солодухи. Заслуженный артист Беларуси рассказал в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ, чем примечателен этот фестиваль.

«Режиссер концерта, Вавилов Александр Дмитриевич придумал необычный номер. Я давно хотел, чтобы то произведение, которое он попросил исполнить, прозвучало именно там уже несколько лет назад», – поделился артист.

По мнению Александра Солодухи, одно из главных преимуществ грядущего фестиваля в том, что это место встречи трех братских славянских народов: белорусов, россиян и украинцев.

«"Мы будем вместе" – Ирина Билык эту песню написала, она ее поет, это визитная карточка. Украинская певица подарила эту песню белорусскому артисту. А российский артист Стас Михайлов сказал мне, что это будет бомба», – отметил Александр Солодуха.

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram