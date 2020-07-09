За высоковольтными линиями электропередач будут следить лесники и энергетики

Источник материала: Вороновская газета





На Гродненщине по лесным массивам проходит 1400 километров высоковольтных линий электропередачи. Отныне

за порядком на них будут следить лесники и энергетики.

лесным массивам проходят линии электропередачи напряжением 35-330 киловольт, которые снабжают электроэнергией районные центры и особо ответственных потребителей. Для безопасности и надежности их обслуживания проложены лесные просеки шириной по 25 метров от крайних проводов в обе стороны. Это позволяет предотвратить падение деревьев на провода, а в случае их обледенения быстро добраться специальной техникой и устранить обрывы. Попроходят линии электропередачи напряжением 35-330 киловольт, которые снабжают электроэнергией районные центры и особо ответственных потребителей. Для безопасности и надежности их обслуживания проложены лесные просеки шириной по 25 метров от крайних проводов в обе стороны. Это позволяет предотвратить падение деревьев на провода, а в случае их обледенения быстро добраться специальной техникой и устранить обрывы.

Отныне распоряжением Главы государства хозяевами просек на территории нашей области будут РУП «Гродноэнерго» и Гродненское государственное производственное лесохозяйственное объединение. Будет проведено расширение 346 километров просек на электролиниях для особо ответственных потребителей и райцентров. Работы будут выполняться на 160 гектарах, где лесники вырежут растительность для переработки и продажи. В дальнейшем затраты на проведение подобных работ им будут возмещать энергетики. Особые правила работ по обеспечению надежности и безопасности электроснабжения коснутся 78 километров просек в особо охраняемых лесных угодьях. Там обычные провода заменят на изолированные.

Николай ШЛЫК

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