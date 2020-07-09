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За высоковольтными линиями электропередач будут следить лесники и энергетики
10.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На Гродненщине по лесным массивам проходит 1400 километров высоковольтных линий электропередачи. Отныне
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Отныне распоряжением Главы государства хозяевами просек на территории нашей области будут РУП «Гродноэнерго» и Гродненское государственное производственное лесохозяйственное объединение. Будет проведено расширение 346 километров просек на электролиниях для особо ответственных потребителей и райцентров. Работы будут выполняться на 160 гектарах, где лесники вырежут растительность для переработки и продажи. В дальнейшем затраты на проведение подобных работ им будут возмещать энергетики. Особые правила работ по обеспечению надежности и безопасности электроснабжения коснутся 78 километров просек в особо охраняемых лесных угодьях. Там обычные провода заменят на изолированные.
Николай ШЛЫК
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На Гродненщине по лесным массивам проходит 1400 километров высоковольтных линий электропередачи. Отныне за порядком на них будут следить лесники и энергетики....
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