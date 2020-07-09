Бывшей помощнице Бабарико, которая попала в СИЗО КГБ, предъявили обвинение

Источник материала: Tut.by

Бывшей помощнице Виктора Бабарико в Белгазпромбанке Елене Карагачевой, которая находится в СИЗО КГБ, сегодня предъявили обвинение. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов. Елена отрицает свою вину. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Созончук. Другие подробности рассказать защитник не смог — у него подписка о неразглашении.



Елена Карагачева, фото из «ВКонтакте»

Елену задержали вечером 1 июля, предположительно, у магазина в Каменной Горке в Минске. По словам ее супруга, она проработала в Белгазпромбанке больше 20 лет, последние два года была помощником Виктора Бабарико.

— Она сначала работала в отделе корреспонденции, занималась обработкой документов, потом ее через два года пригласили в секретариат председателя правления, сначала у Задойко Алексея Михайловича, потом его сменил Бабарико (Задойко стал первым заместителем, то есть они поменялись местами. — Прим. TUT.BY), — рассказывает супруг Елены. — Она и еще один специалист работали в секретариате у председателя правления. И только года два назад ее сделали помощником председателя правления — референтом. Она составляла план работы для Виктора Бабарико на день-два, организовывала командировки, заказывала авиабилеты, жилье. Она хорошо знает английский язык, окончила МГЛУ.

В июне Елену вызывали на допрос в департамент финансовых расследований Госконтроля, ее там продержали несколько часов, взяли подписку о неразглашении, после этого больше не вызывали, рассказывал ранее супруг Елены.

Ранее белорусские правозащитники признали задержанных помощников Виктора Бабарико, в том числе Елену Карагачеву, политзаключенными и потребовали их освобождения. Об этом говорится в совместном заявлении белорусских правозащитных организаций.