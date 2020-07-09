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В КГБ рассказали о подробностях дела Белгазпромбанка
10.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек рассказал подробности дела Белгазпромбанка в эфире телеканала
Задержаны более 20 человек, в том числе экс-глава
Работающую схему отмывания денег вскрыть мешало большое количество звеньев в цепи. «На имя юриста банка, а также сотрудника банка — близкого друга Бабарико — были учреждены ряд зарубежных субъектов хозяйствования, которые вошли в состав учредителей «ПриватЛизинга». Одновременно с этим в офшорных юрисдикциях для Бабарико и остальных участников преступной группы были открыты так называемые фирмы-кошельки, на которых аккумулировалось незаконное денежное вознаграждение. К банковским счетам этих фирм-кошельков эмитировались пластиковые платежные карточки», — отметил представитель КГБ.
Как установлено во время следствия и как сейчас рассказывают сами банкиры в своих показаниях, никакого практического участия в деятельности «ПриватЛизинга» они не принимали, в этот бизнес не инвестировали. А получение ими части прибыли было обусловлено исключительно решениями о кредитовании предприятия на выгодных условиях, которые они принимали как должностные лица банка.
Четыре года назад банком заинтересовались контролирующие органы. И схему упростили: деньги передавали прямо в кабинетах тогда замглавы Белгазпромбанка Кирилла Бадея. Согласно его признательным показаниям, фактическим руководителем по получению незаконных денежных вознаграждений от «ПриватЛизинга» являлся экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
По словам Константина Бычека, следствие обладает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям. «Так, осуществляя переводы денежных средств по счетам иностранных организаций, распоряжаясь ими с использованием платежных банковских пластиковых карточек, участники преступной схемы оставляли соответствующие следы, которые при помощи наших зарубежных коллег позволили следствию установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по такому преступлению, как получение взяток», — подчеркнул он.
«Взяточничество прочно ассоциируется у обывателя с получением незаконного денежного вознаграждения государственными служащими, чиновниками. Вместе с тем Уголовный кодекс определяет должностное лицо не только как представителя власти, но и как лицо, занимающее в различных предприятиях, учреждениях, организациях (независимо от формы собственности) должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также уполномоченных на совершение юридически значимых действий», — пояснил представитель КГБ. Аналогичный подход к определению должностных лиц и коррупции содержится и в международных нормативно-правовых актах.
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Начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек рассказал подробности дела Белгазпромбанка в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА....
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