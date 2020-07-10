Источник материала: Виртуальный Брест

Напишите в комментариях свою версию. Может быть, камера настроена на разную скорость, в зависимости от направления движения?





Или просто ещё один способ «заработать» на водителях?

Или просто кто-то решил так подшутить и отвернул знак?



