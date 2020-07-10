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Загадка "отвёрнутого знака" на въезде в Брест волнует водителей. Ваша версия?
10.07.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Напишите в комментариях свою версию. Может быть, камера настроена на разную скорость, в зависимости от направления движения?
Или просто ещё один способ «заработать» на водителях?
Или просто кто-то решил так подшутить и отвернул знак?
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Напишите в комментариях свою версию. Может быть, камера настроена на разную скорость, в зависимости от направления движения? Или просто ещё один способ...
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