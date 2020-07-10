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«Королева драмы»: Девочка излишне драматизирует, пока отец «расчесывает» ей волосы (ВИДЕО)

10.07.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Королева драмы»: Девочка излишне драматизирует, пока отец «расчесывает» ей волосы (ВИДЕО)

Маленькая жительница Денвера (штат Северная Каролина, США) была заснята на видео во время «расчесывания» волос. Эмоции девочки впечатлили пользователей Сети, назвавших героиню ролика «Королевой драмы».

Ребенок категорически не хотел собирать волосы в хвост. Отец якобы собрался расчесывать дочку, но даже не прикасался к ее волосам щеткой. Девочка же начала жаловаться, что мужчина больно «расчесывает» волосы.


После, говорится в комментарии к ролику на YouTube, девочке показали видео. Маленькая американка убедилась, что папа даже не коснулся щеткой ее волос. Тем не менее, она потребовала, чтобы ее расчесывала только мама.

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Маленькая жительница Денвера (штат Северная Каролина, США) была заснята на видео во время «расчесывания» волос. Эмоции девочки впечатлили пользователей Сети,...
 
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