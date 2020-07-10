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«Королева драмы»: Девочка излишне драматизирует, пока отец «расчесывает» ей волосы (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Маленькая жительница Денвера (штат Северная Каролина, США) была заснята на видео во время «расчесывания» волос. Эмоции девочки впечатлили пользователей Сети, назвавших героиню ролика «Королевой драмы».
Ребенок категорически не хотел собирать волосы в хвост. Отец якобы собрался расчесывать дочку, но даже не прикасался к ее волосам щеткой. Девочка же начала жаловаться, что мужчина больно «расчесывает» волосы.
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Маленькая жительница Денвера (штат Северная Каролина, США) была заснята на видео во время «расчесывания» волос. Эмоции девочки впечатлили пользователей Сети,...
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