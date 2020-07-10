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Нацбанк предлагает ввести гарантированное возмещение банковских вкладов ИП
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как повысить уровень доверия к банковской системе и стимулировать интерес малого бизнеса к размещению денег в банках?
Главный финансовый регулятор страны предлагает в качестве гарантий ввести возмещение банковских вкладов (депозитов) для индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В обосновании к поправкам говорится, что на начало года вклады в банках держали 205 тысяч ИП. Общая сумма на этот момент составляла 377 миллионов рублей. При этом в поправках есть «потолок» возмещения вклада – 100 тысяч рублей. На начало года абсолютное большинство вкладов индивидуальных предпринимателей не превышало такую сумму.
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Новости Беларуси. Как повысить уровень доверия к банковской системе и стимулировать интерес малого бизнеса к размещению денег в банках? Главный финансовый...
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