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Нацбанк предлагает ввести гарантированное возмещение банковских вкладов ИП

10.07.2020 18:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как повысить уровень доверия к банковской системе и стимулировать интерес малого бизнеса к размещению денег в банках?

Главный финансовый регулятор страны предлагает в качестве гарантий ввести возмещение банковских вкладов (депозитов) для индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудить изменения законопроекта можно на Правовом форуме.

Нацбанк предлагает ввести гарантированное возмещение банковских вкладов ИП

В обосновании к поправкам говорится, что на начало года вклады в банках держали 205 тысяч ИП. Общая сумма на этот момент составляла 377 миллионов рублей. При этом в поправках есть «потолок» возмещения вклада – 100 тысяч рублей. На начало года абсолютное большинство вкладов индивидуальных предпринимателей не превышало такую сумму.

О других новостях экономики за 10 июля читайте здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. Как повысить уровень доверия к банковской системе и стимулировать интерес малого бизнеса к размещению денег в банках? Главный финансовый...
 
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