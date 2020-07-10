Нацбанк предлагает ввести гарантированное возмещение банковских вкладов ИП

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как повысить уровень доверия к банковской системе и стимулировать интерес малого бизнеса к размещению денег в банках?

Главный финансовый регулятор страны предлагает в качестве гарантий ввести возмещение банковских вкладов (депозитов) для индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудить изменения законопроекта можно на Правовом форуме.





В обосновании к поправкам говорится, что на начало года вклады в банках держали 205 тысяч ИП. Общая сумма на этот момент составляла 377 миллионов рублей. При этом в поправках есть «потолок» возмещения вклада – 100 тысяч рублей. На начало года абсолютное большинство вкладов индивидуальных предпринимателей не превышало такую сумму.