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Стас Михайлов о фестивале «Александрия собирает друзей»: Мне очень нравится!
Источник материала: ОНТ
Один из самых любимых фестивалей лета – «
Кульминацией праздника на берегу Днепра станет гала-концерт «Моя Александрия» с участием белорусских, российских и украинских исполнителей. Из звёзд на сцене ждут Стаса Михайлова.
Телеверсию музыкального шоу смотрите воскресным вечером в эфире ОНТ.
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Один из самых любимых фестивалей лета – «Александрия собирает друзей» – проходит в 11-й раз. В этом году – впервые под патронатом ЮНЕСКО. Кульминацией праздника...
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