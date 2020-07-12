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Стас Михайлов о фестивале «Александрия собирает друзей»: Мне очень нравится!

12.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Один из самых любимых фестивалей лета – «Александрия собирает друзей» – проходит в 11-й раз. В этом году – впервые под патронатом ЮНЕСКО. 

Кульминацией праздника на берегу Днепра станет гала-концерт «Моя Александрия» с участием белорусских, российских и украинских исполнителей. Из звёзд на сцене ждут Стаса Михайлова.

Стас Михайлов, певец: Мы впервые здесь. Я думаю, что после выступления будут впечатления. Мне очень нравится! Гостеприимные люди, очень теплые, которые с самого начала настроены на то, чтобы петь, радоваться и веселиться. Творческие планы – жить, а там как Бог управит, а там справимся со всем.

Телеверсию музыкального шоу смотрите воскресным вечером в эфире ОНТ. 

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Один из самых любимых фестивалей лета – «Александрия собирает друзей» – проходит в 11-й раз. В этом году – впервые под патронатом ЮНЕСКО.  Кульминацией праздника...
 
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