Плод любви корги и бордер-колли покорил пользователей Сети

Источник материала: ОНТ

Щенок-метис от корги и бордер-колли покорил пользователей Сети. Видео с ним в TikTok опубликовала хозяйка.

У щенка по кличке Рио мама – корги, а папа – бордер-колли. За несколько дней видео с собакой набрало более 960 тысяч просмотров.

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