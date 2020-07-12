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Плод любви корги и бордер-колли покорил пользователей Сети
Источник материала: ОНТ
Щенок-метис от корги и бордер-колли покорил пользователей Сети. Видео с ним в TikTok опубликовала хозяйка.
У щенка по кличке Рио мама – корги, а папа – бордер-колли. За несколько дней видео с собакой набрало более 960 тысяч просмотров.
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Щенок-метис от корги и бордер-колли покорил пользователей Сети. Видео с ним в TikTok опубликовала хозяйка. У щенка по кличке Рио мама – корги, а папа – бордер-колли. За...
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