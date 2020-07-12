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В Жабинковском районе два человека получили ожоги при тушении пожара в хозпостройке
12.07.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
11 июля в 13-37 спасателям поступило сообщение о пожаре в агрогородке Кривляны Жабинковского района. Когда подразделения
До приезда спасателей произошла вспышка газовоздушной смеси в результате разрыва газового баллона.
В ходе самостоятельного тушения получили ожоги хозяева хозпостройки – мужчина и женщина, которые госпитализированы медиками.
Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем в части строения повреждены кровля, перекрытие, стены и имущество. Причина происшествия устанавливается.
Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования (к/з электропроводки).
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11 июля в 13-37 спасателям поступило сообщение о пожаре в агрогородке Кривляны Жабинковского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было...
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