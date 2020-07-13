«Александрия собирает друзей»: наш большой фоторепортаж с самого душевного фестиваля лета

Источник материала: ОНТ

Вот уже в 11-й раз на берегу Днепра купальский фестиваль в агрогородке Александрия собрал тысячи людей. Традиционно славянский праздник возвращает нас и наших друзей из стран-соседок к нашим истокам и дарит только самые позитивные впечатления и эмоции. Запечатлели их в фоторепортаже ONT.BY.

Основная программа республиканского праздника стартовала ближе ко второй половине дня. Предваряла ее тщательная подготовка организаторов и участников.

Для гостей фестиваля приготовили выставку своей продукции ряд предприятий (от производителей техники до легкой промышленности и организаций питания, ремесленники и участники клубов военно-исторической реконструкции).

Приехали в Александрию и финалисты республиканcкого семейного сельскохозяйственного конкурса «Властелин села». Испытания участников соревнования ждали нешуточные. Боролись за победу семьи из разных уголков Беларуси, но лучшей стала семья Зубко из Витебской области. Все участники конкурса получили призы, а вот самые маленькие участники – еще и сладкие.

Пожалуй, нигде не встретишь такого количества вариаций народного костюма, как в Александрии. Не зря в этом году праздник проходил под патронатом ЮНЕСКО. Воистину здесь сохраняют традиции.

Прошел в Александрии и показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей, входящих в концерн «Беллегпром».

В торжественной церемонии открытия праздника приняли участие заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.

Развлечение в Александрии каждый мог выбирать на свой вкус. На малой концертной площадке гостей праздника ждала эстрадно-развлекательная программа, на выставке-ярмарке «Александрыйскі кірмаш» любители шопинга могли порадовать себя товарами белорусских производителей и ремесленников, а летние кафе на «Александрыйскай гасціне» – богатейшим разнообразием угощений. Маленьких посетителей ждали игровая зона и красочное шоу в цирке-шапито.

Кульминацией праздника стал большой гала-концерт «Моя Александрия» с участием звезд белорусской, российской и украинской эстрады. Телеверсию увидели зрители телеканала ОНТ. А яркой финальной точкой этого праздничного дня стал красочный фейерверк.









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