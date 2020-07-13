Какая красавица! На обложке «Sports Illustrated» - трансгендер. И это революция для глянца

Источник материала: Tut.by

Издание «Sports Illustrated» всегда позиционировало себя как журнал для мужчин, которые любят красивых и сексуальных женщин. Не раз редакция получала справедливые упреки в том, что на снимках «Sports Illustrated» женщин объективируют: показывают исключительно в роли сексуального объекта.

Журнал прислушался к голосу времени и начал менять политику. Сначала в издании появились фотосессии с моделями плюс-сайз (признаемся, довольно сильно отретушированные), а теперь и вовсе произошла глянцевая революция: на обложке появилась трансгендерная модель.

Это Валентина Сампайо, ей 23 года и она родом из Бразилии. Модель отмечает, что счастлива стать героиней номера не только потому, что это профессиональное достижение, но и в силу того, что ей важно говорить о своей позиции на широкую аудиторию:

«Я родилась в небольшой рыбацкой деревне на севере Бразилии. Это прекрасная страна, но в то же время там совершается самое большое число жестоких преступлений по отношению к транс-сообществу — это цифра в три раза выше, чем в США», — говорит Валентина.