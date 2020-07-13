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Какая красавица! На обложке «Sports Illustrated» - трансгендер. И это революция для глянца

13.07.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Издание «Sports Illustrated» всегда позиционировало себя как журнал для мужчин, которые любят красивых и сексуальных женщин. Не раз редакция получала справедливые упреки в том, что на снимках «Sports Illustrated» женщин объективируют: показывают исключительно в роли сексуального объекта.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valentina Sampaio (@valentts) 10 Июл 2020 в 5:44 PDT

Журнал прислушался к голосу времени и начал менять политику. Сначала в издании появились фотосессии с моделями плюс-сайз (признаемся, довольно сильно отретушированные), а теперь и вовсе произошла глянцевая революция: на обложке появилась трансгендерная модель.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valentina Sampaio (@valentts) 18 Мар 2020 в 8:20 PDT

Это Валентина Сампайо, ей 23 года и она родом из Бразилии. Модель отмечает, что счастлива стать героиней номера не только потому, что это профессиональное достижение, но и в силу того, что ей важно говорить о своей позиции на широкую аудиторию:

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valentina Sampaio (@valentts) 27 Ноя 2019 в 8:02 PST

«Я родилась в небольшой рыбацкой деревне на севере Бразилии. Это прекрасная страна, но в то же время там совершается самое большое число жестоких преступлений по отношению к транс-сообществу — это цифра в три раза выше, чем в США», — говорит Валентина.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valentina Sampaio (@valentts) 14 Окт 2019 в 11:29 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valentina Sampaio (@valentts) 6 Окт 2019 в 8:45 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valentina Sampaio (@valentts) 17 Сен 2019 в 6:26 PDT

 
 
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Героиня номера - Валентина Сампайо, ей 23 года и она родом из Бразилии. Модель отмечает, что счастлива стать героиней номера не только потому, что это...
 
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