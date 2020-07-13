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Суд отменил дисквалификацию "Манчестер Сити"
Источник материала: Партизан
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу об отстранении английского клуба "Манчестер Сити" от Лиги чемпионов.
Как сообщается на официальном сайте организации, двухлетнюю дисквалификацию "горожан" решено отменить.
Что касается штрафа, который по решению УЕФА изначально составлял 30 000 000 евро, то его сократили до 10 000 000 евро.
Напомним, что на клуб из Манчестера было заведено дело в связи с нарушением правил финансового фэйр-плей.
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Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу об отстранении английского клуба "Манчестер Сити" от Лиги чемпионов.
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