Благородных оленей выпустили на волю в Кобринском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Благородный олень стал очень редким гостем в лесах Кобринского района. Поэтому в декабре прошлого года, чтобы начать процесс восстановления популяции этого парнокопытного животного, в рамках Программы «Белорусский лес 2016 – 2020» Кобринский опытный лесхоз приобрел в Литве 37 особей благородных оленей: несколько взрослых самцов, 10 самочек, остальные – сеголетки.





Животные «поселились» во временном вольере территорией в 11 гектаров. За восемь месяцев у животных появилось 6 малышей. Все это время за жизнью животных наблюдали егеря, следили за их здоровьем и общим состоянием. Оленей подкармливали – в рационе, помимо привычной травы и веток, у них были зерно и овощи.

В минувшую пятницу оленей выпустили в лесные угодья, хотя сделать это было не так просто – они пугались разгороженного забора и людей.





Рядом с бывшим «домом» заранее установили кормушки и солонцы – животных также будут подкармливать.

В лесхозе продолжат заниматься разведением благородного оленя. Уже к концу года планируется покупка животных, но уже в Беларуси.

Первые несколько лет, пока их популяция не достигнет определенного количества, охота на благородного оленя в Кобринском районе будет запрещена.