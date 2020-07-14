Муж привел любовницу в общий дом, а Пелагея от переживаний потеряла голос. Яркие факты о жизни певицы

Источник материала: Tut.by

Нашу сегодняшнюю героиню многие помнят еще ребенком: румяная маленькая девочка с невероятным голосом несколько лет была одним из самых ярких персонажей в играх высшей лиги КВН. Малышка выросла, но в отличие от большинства детей-звезд, смогла сохранить свое место в шоу-бизнесе и засиять там с новой силой. Хотя в последнее время ее имя не покидает заголовков СМИ совсем не из-за того, что так много нового происходит в ее творческой жизни. Фолк-певица Пелагея отмечает сегодня свой день рождения. Хороший повод вспомнить подробности ее биографии.

Истинная сибирячка Пелагея Сергеевна Ханова родилась в 1986 году в Новосибирске. Свое имя она получила в честь бабушки, а музыкальные способности и голос унаследовала от мамы — известной джазовой певицы.

— Когда я была маленькой, я была влюблена в маму. Она была (и есть сейчас, просто тогда она чаще выходила в свет) очень яркой женщиной. В какой-то момент ее позвали на радио, и она взяла меня с собой. Там ее попросили спеть, а я сказала: «А можно я?». И все, с тех пор: «Можно?» — «Можно». Плюс у меня поющие бабушка и дедушка, просто они не занимались этим профессионально. Но когда они собирались на кухне и запевали песни народные, я все это слышала и чувствовала, что между ними происходит какой-то волшебный, магический процесс. И мне, конечно же, хотелось быть в нем задействованной. Поэтому я учила песни и пела вместе с родными.

Первые «концерты» Пелагея стала давать еще в детском саду, на утренниках. Когда ей было 8, поступила в музыкальную спецшколу при Новосибирской консерватории. И уже год спустя отправилась на детский вокальный телевизионный конкурс «Утренняя звезда», где заняла первое место. Тут же подоспел и первый контракт со звукозаписывающей фирмой. Теперь уже маленькая артистка училась в музыкальной школе имени Гнесиных. А еще стала стипендиаткой фонда «Юные дарования Сибири» и участницей международной программы ООН «Новые имена планеты».

«Первый раз я вышла на публику, когда мне не исполнилось еще и четырех. С тех пор так и пою — только народную музыку. Правда, когда несколько лет назад у меня появилась группа „Пелагея“, мы начали экспериментировать с разными жанрами, соединяли русскую народную музыку с классикой, роком и другими стилями».

И все же имя Пелагеи стало широко известным на всем постсоветском пространстве только после того, как в 1997 году она влилась в команду КВН Новосибирского государственного университета.

«Со стороны это выглядело очень забавно: маленькая пухлощекая девочка поет низким голосом русскую народную песню. Вообще я была очень „взрослым“ ребенком. Помню, что общалась со старшими на равных. И даже рассуждала на философские темы».

Это была настоящая слава. Удивительный диапазон в 4 октавы никого не оставляет равнодушным. Мстислав Ростропивич приглашает Пелагею на музыкальный фестиваль в Эвиане. Жак Ширак называет ее «русской Эдит Пиаф».

Растроганный Борис Ельцин плачет во время выступления Пелагеи и называет ее «символом возрождающейся России», а Галина Вишневская — «будущим мировой оперной сцены». Девочка получает самые лестные высказывания о своем пении из уст Хиллари Клинтон, Иосифа Кобзона, Никиты Михалкова, а тогдашний Патриарх всея Руси Алексий II благословляет Пелагею на дальнейшее творчество. Церемонии вручения премий «Ника» и «Золотая маска», концерты «Пасха в Кремле» и на Красной площади по случаю празднования 850-летия Москвы, саммит глав Франции, Германии и России — сложно припомнить хотя бы одно значимое мероприятие в конце 90-х, которое бы обошлось без выступления Пелагеи.

«Звездной болезни не было никогда, меня миновало: и в детском возрасте, и потом. Что тоже, в общем, немаловажно. Может быть, я анализировала, не было какого-то щелчка, после которого я вдруг проснулась знаменитой. Это такая была длительная история, которая началась, когда я была совсем маленькой. Мы никогда не ставили во главу угла достижение каких-то целей типа там выиграть какой-то конкурс. Я не амбициозный человек, мне доказывать что-то кому-то совершенно неинтересно. Мне интересна больше борьба с самой собой, в этом смысле — да. Мне интересно себя побеждать, и это, конечно, даже тяжелее, чем кого-то другого. И не было какого-то одного мероприятия, после которого я проснулась — и все меня знают».

Интересный факт: в 1998-м Пелагея записывает композицию Home для трибьют-альбома Depeche Mode «Депеша для Depeche Mode». По мнению самих участников коллектива Depeche Mode, этот кавер был признан лучшим треком этой пластинки.

Пелагею узнали и полюбили не только на родине. В 1999-м она выступает на международном фольклорном фестивале в Эдинбурге с трансляцией на гигантском экране в Лондонском парке. Последовавшие за ним гастроли — всего 18 концертов — прошли с аншлагом. Девочку приглашают принять участие в мировой премьере оперного певца Хосе Каррераса, и она с радостью принимает предложение.

Исполнительница экстерном оканчивает школу при Гнесинке и поступает на эстрадное отделение в ГИТИС. Во время учебы она не прекращает свою концертную деятельность, записывает несколько альбомов. У нее есть своя собственная музыкальная группа, которая в 2005 году получит название в честь своей солистки — «Пелагея». Все это время рядом с Пелагеей находится ее мама.

«Мама очень активно занимается моим творчеством: она и продюсер, и директор. И ни за какие коврижки не согласится отдать меня другим продюсерам. Впрочем, 15 лет назад у нее это бы и не получилось — юные исполнительницы в то время были не в моде».

Пелагея также пробует себя и в качестве актрисы, дебютируя в сериале «Есенин» (2004) «Было очень интересно находиться на съемочной площадке, работать с Сережей Безруковым. Но посмотрев потом на то, что получилось, я решила, что, наверное, с актерством можно пока подождать. Неубедительно. Не мое это. В общем, пока только музыка — и ничего больше!».

А в 2009-м становится участницей очередного сезона популярного шоу «Две звезды» в дуэте с актрисой Дарьей Мороз. Правда, завершилась эта история скандально. Несколько выпусков спустя организаторы обвинили Пелагею в том, что она «беспричинно отказалась выходить на сцену, подведя Дарью и проект». На что певица заметила, что контракт у нее был только на пару выпусков, поэтому даже несмотря на то, что ее пара стала лидером, она не сможет продолжить работу в шоу.

Правда, к работе на ТВ исполнительница все же вернется спустя несколько лет. И в 2012 году станет наставницей проекта «Голос» на целых три сезона. Потом она продолжит работу в проектах «Голос. Дети» и «Голос 60+». Пелагею искренне полюбит вся страна, признав одной из самых честных, самоотверженных и эмоциональных наставниц проекта, искренне переживающих за своих подопечных.

Выросли и заработки. Весной 2018-го Пелагея заняла 39-е место в списке самых знаменитых звезд эстрады и спортсменов, с годовым доходом в 1 млн 700 тысяч долларов США.

Долгое время Пелагее удавалось успешно скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз. О первом браке певицы известно лишь то, что ее супругом стал режиссер Comedy Woman Дмитрий Ефимович, с которым Пелагея разошлась через два года после начала семейной жизни.

А вот ее второй роман и брак побил все рекорды популярности по упоминаниям в прессе. В 2016-м ей делает предложение хоккеист Иван Телегин. Пелагея принимает его, и 16 июня того же года пара женится. Пикантность ситуации добавлял тот факт, что Телегин только-только разошелся со своей гражданской женой, недавно родившей от него сына. Пелагею называют «разлучницей», и ей приходится оправдываться. Правда, вскоре СМИ немного забывают эту историю: в начале 2017-го Пелагея сама становится мамой, и этот инфоповод затмевает прочие.

«Это случилось, когда случилось, и я совершенно счастлива, что моя дочь — Таисия Ивановна. Я с раннего возраста сама на себя давила и всегда хотела быть мамой, и думала, что я абсолютна готова, лет, наверное, с девятнадцати уже. Но потом я в какой-то момент отпустила эту ситуацию — и тут же мне дали Таисию Ивановну. Потому что, когда ты слишком много об этом думаешь, тебе становится грустно, у тебя дискотека „Последний шанс“, у меня тоже был такой момент. Как только я полностью это все отпустила, проработала и сказала, что мне это больше не нужно, пусть будет как будет, Господь понял, что я не буду закрывать этим ребенком какую-то свою дыру в сердце, а все-таки постараюсь вырастить счастливого человека».

Певица делает небольшую передышку только на время беременности, и вот она снова в строю. Возвращается в любимый «Голос» и продолжает гастрольную деятельность.

«Я, с одной стороны, соскучилась, с другой стороны — мне было очень тяжело вливаться в рабочий ритм снова, было страшно. Но перерыв было необходимо сделать, потому что это такое обновление в творческом плане. И если ты делаешь на работе какие-то повторяющиеся истории, нужно хотя бы изменить путь, по которому ты идешь на эту работу, чтобы немного разорвать этот порочный путь с автоматическими движениями и штампами. И когда ты заставляешь себя делать что-то, что тебе неудобно, через это преодоление рождается новая истина».

Как гром среди ясного неба в конце декабря 2019 года прозвучала новость о разводе певицы. СМИ рассекретили измену Телегина, да и сам он вскоре перестал делать из этого тайну и даже поселил любовницу в их с Пелагеей доме. Исполнительнице пришлось переехать вместе с дочкой в город. На фоне всех переживаний у нее даже на какое-то время пропал голос. Вот слова личного врача-фониатра Льва Рудина:

«Поля даже предположить не могла, что ее муж будет так себя вести. Стресс с разводом дал о себе знать: у нее пропал голос. Это очень тонкий инструмент, его состояние может сильно страдать от нервного напряжения, отсутствия сна. Поэтому неудивительно, что прощать бывшего или делать ему какие-то поблажки Пелагея не собирается. И подала в суд иск „о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка“. А это примерно полтора миллиона рублей ежемесячно. Плюс полный раздел имущества. И в ближайшие несколько месяцев этот развод будет ньюсмейкером номер один для многих изданий».

Впрочем, сама Пелагея настраивается на то, что все проходит: пройдет и это. Развод — состоится, пандемия — завершится, и она снова сможет заниматься любимой профессией в полную силу.

«У меня никогда не было такого, что я переставала любить свое дело, но мне кажется, что это очень страшный момент в жизни — особенно для артистов. У нас ведь всегда должно быть ощущение, что мы счастливы, чтобы этим счастьем заразить других людей».