Источник материала: ОНТ

Белорусский металлургический завод готов изготавливать запчасти для электромобилей и активно взаимодействовать с европейскими производителями автодеталей.

В первую очередь речь о металлокорде и бортовой проволоке – они широко применяются в производстве автомобильных шин. И эта продукция нашего металлургического завода может составить конкуренцию мировым производителям. Кроме того, БМЗ может быть полезен и в изготовлении деталей в части «облегчения» автомобиля. Например, композитных материалов.

Дмитрий Корчик, генеральный директор ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»: «Очень активно сегодня развивается отрасль электричества именно в автопроме и европейском автопроме. Безусловно, это новая компонентная группа, безусловно, это новые шины, которые будут использоваться. И здесь мы с нашими партнерами, и шинными компаниями, и производителями продукции именно компонентов идем в тренде. Ведем переговоры и готовы изготовить, поставить на потребителей автокомпонентов такую продукцию».

По итогам шести месяцев этого года Белорусский металлургический завод сократил экспорт продукции на 8%. Тем не менее предприятие не уходило со своих традиционных рынков и сейчас работает при полной загрузке. Уже в этом месяце увеличивается количество заказов на металлопродукцию от европейских автопромовцев.

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