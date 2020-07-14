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Белорусский металлургический завод готов изготавливать запчасти для электромобилей
Источник материала: ОНТ
Белорусский металлургический завод готов изготавливать запчасти для электромобилей и активно взаимодействовать с европейскими производителями автодеталей.
В первую очередь речь о металлокорде и бортовой проволоке – они широко применяются в производстве автомобильных шин. И эта продукция нашего металлургического завода может составить конкуренцию мировым производителям. Кроме того, БМЗ может быть полезен и в изготовлении деталей в части «облегчения» автомобиля. Например, композитных материалов.
По итогам шести месяцев этого года Белорусский металлургический завод сократил экспорт продукции на 8%. Тем не менее предприятие не уходило со своих традиционных рынков и сейчас работает при полной загрузке. Уже в этом месяце увеличивается количество заказов на металлопродукцию от европейских автопромовцев.
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Белорусский металлургический завод готов изготавливать запчасти для электромобилей и активно взаимодействовать с европейскими производителями автодеталей. В...
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