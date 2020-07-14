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The Sun: Полиция проводит расследование в отношении 10-летнего сына Роналду
Источник материала: Tut.by
Полиция острова Мадейра проводит расследование по факту управления водного судна лицом, не достигшим совершеннолетия,
Расследование начато после того, как в Сети появилось видео, как 10-летний сын нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду самостоятельно управляет гидроциклом.
Автор видео — тетя подростка Элма, которая и загрузила видеоролик в соцсеть. Португальская пресса утверждает, что видео было снято в субботу в Пол-ду-Мар у юга Мадейры, где Криштиану Роналду-младший отдыхает с родственниками. Сразу после появления интереса к ролику у прессы видео было удалено.
Начальник морской полиции Геррейро Кардосу сообщил, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Для управления гидроциклом, согласно законодательству Португалии, необходима лицензия шкипера (получить ее могут только совершеннолетние), сумма штрафа может составить от 256 до 2,6 тысяч евро.
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Он управлял гидроциклом.
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