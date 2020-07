The Sun: Полиция проводит расследование в отношении 10-летнего сына Роналду

Источник материала: Tut.by

Полиция острова Мадейра проводит расследование по факту управления водного судна лицом, не достигшим совершеннолетия, пишет The Sun.

Расследование начато после того, как в Сети появилось видео, как 10-летний сын нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду самостоятельно управляет гидроциклом.