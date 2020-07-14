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Как носить велосипедки: 3 разных образа

14.07.2020 13:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как носить велосипедки: 3 разных образа

С какой одеждой лучше сочетать велосипедки, которые являются предметом спортивного гардероба, wday.ru рассказала дизайнер Мила Марсель.

1. Велосипедки могут стать элементом вечерней одежды. В этом случае под них рекомендуется выбирать мюли на каблуке, пиджак или женский оверсайз-жакет, надетый на голое тело. Длина пиджака должна прикрывать ягодицы, что подчеркнет вашу хрупкость и изящность, к тому же, жакет, надетый на голое тело, выглядит сексуально,  «утихомиривает» спортивность велосипедок и придает праздничность наряду. Также дизайнер посоветовала подвязать пиджак ремнем, чтобы завершить стильный образ.


Фото: Jeremy Moeller / Contributor / Getty Images Entertainment / Getty Images

2. На прогулку велосипедки можно сочетать с объемным и длинным худи. Стилизовать образ рекомендуется кроссовками и высокими носками. Можно добавить и поясную сумку-бананку, которую лучше носить через плечо или просто в руках.

Фото: Edward Berthelot / Getty Images Entertainment / Getty Images

3. Велосипедки не являются элементом бизнес-стиля, однако могут подойти для работы в творческой индустрии. Надевайте велосипедки с рубашкой оверсайз белого цвета. Можно использовать ремень. На ноги - обувь на плоском ходу: кеды, кроссовки или мюли. 

Фото: Edward Berthelot / Contributor / Getty Images Entertainment / Getty Images

Главное фото: goodhouse.ru

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С какой одеждой лучше сочетать велосипедки, которые являются предметом спортивного гардероба, wday.ru рассказала дизайнер Мила Марсель. 1. Велосипедки могут стать...
 
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