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Как носить велосипедки: 3 разных образа
Источник материала: ОНТ
С какой одеждой лучше сочетать велосипедки, которые являются предметом спортивного гардероба,
1. Велосипедки могут стать элементом вечерней одежды. В этом случае под них рекомендуется выбирать мюли на каблуке, пиджак или женский оверсайз-жакет, надетый на голое тело. Длина пиджака должна прикрывать ягодицы, что подчеркнет вашу хрупкость и изящность, к тому же, жакет, надетый на голое тело, выглядит сексуально, «утихомиривает» спортивность велосипедок и придает праздничность наряду. Также дизайнер посоветовала подвязать пиджак ремнем, чтобы завершить стильный образ.
2. На прогулку велосипедки можно сочетать с объемным и длинным худи. Стилизовать образ рекомендуется кроссовками и высокими носками. Можно добавить и поясную сумку-бананку, которую лучше носить через плечо или просто в руках.
3. Велосипедки не являются элементом бизнес-стиля, однако могут подойти для работы в творческой индустрии. Надевайте велосипедки с рубашкой оверсайз белого цвета. Можно использовать ремень. На ноги - обувь на плоском ходу: кеды, кроссовки или мюли.
Главное фото: goodhouse.ru
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