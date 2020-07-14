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«Проснулась от того, что кто-то кричал». Очевидец о том, что происходило в ночь двойного убийства в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Двойное убийство в Гомеле. В ночь на 14 июля в одном из дворов в микрорайоне Сельмаш разыгралась трагедия, выживших участников которой сейчас разыскивают правоохранительные органы.
Ночью у проезжей части таксист заметил раненого мужчину. Водитель тут же вызвал скорую и милицию, однако спасти мужчину не удалось. Врачам оставалось лишь констатировать смерть.
Во время осмотра территории следователями было обнаружено еще одно тело. Известно, что одному погибшему было 32 года, второму – 38.
Анна Атрощенко, жительница Гомеля:
Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:
Мужчины общались, слушали музыку. При этом звук был довольно громким. В какой-то момент не установленное пока лицо причинило обоим телесные повреждения и скрылось.
Одному из потерпевших хватило сил дойти до проезжей части. Мужчина вышел на дорогу и там упал без сил.
В 90-е микрорайон Сельмаш был одним из самых криминогенных мест Беларуси. Именно здесь сформировалась одна из самых жестоких банд в истории страны – Морозовская преступная группировка.
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«Проснулась от того, что кто-то кричал». Очевидец о том, что происходило в ночь двойного убийства в Гомеле
Новости Беларуси. Двойное убийство в Гомеле. В ночь на 14 июля в одном из дворов в микрорайоне Сельмаш разыгралась трагедия, выживших участников которой сейчас...
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