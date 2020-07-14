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За чернику купить машину. Как правильно собирать ягоду и причём тут специальные карты?

14.07.2020 18:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области набирает обороты кампания по сбору черники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За чернику купить машину. Как правильно собирать ягоду и причём тут специальные карты?

Есть много людей, которые хотят зарабатывать на дарах природы, – они уже передали 50 тонн ягод. Сотни пунктов приема были открыты в регионе. Местные жители информированы не только о текущих ценах, но и об ответственности за повреждение растений при использовании ручного комбайна. Нарушителям грозит штраф в 1500 рублей.

Подробнее в материале Вадима Смоляка.

За чернику купить машину. Как правильно собирать ягоду и причём тут специальные карты?

Летний сезон в богатых лесами районах, таких как Стародорожский, переворачивает ситуацию с торговлей с ног на голову. Вчерашние покупатели становятся основными поставщиками лесных культур. Традиционно, основной продукт июля – черника.

На Полесье приступили к сбору самой дорогой ягоды. Сколько можно выручить за килограмм голубики?

За чернику купить машину. Как правильно собирать ягоду и причём тут специальные карты?

Если в это время некоторые люди планируют отдых на море, Лариса Семеновна вот уже 20 лет каждое лето проводит в черничниках. Она собирает черные ягоды для варенья, но большинство из них передает заготовителям.

За чернику купить машину. Как правильно собирать ягоду и причём тут специальные карты?

Лариса Поддубская:
Внукам надо какую-то конфету купить, у меня два правнука уже, поэтому и хожу в ягоды.  

Кто-то, как Лариса Семеновна, внукам для сладостей, а кто-то за сезон насобирает на машину. Поэтому уборка урожая активна даже не в самый продуктивный год.  

Подробнее – в видеоматериале.   

Люди в материале: Вадим Смоляк, Лариса Поддубская

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области набирает обороты кампания по сбору черники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Есть много людей, которые хотят...
 
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