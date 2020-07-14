Что не вошло в декларацию Виктора Бабарико?

Источник материала: ОНТ

И снова к материалам нашумевшего уголовного дела. Центризбирком сегодня отказал его главному фигуранту, бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации в качестве кандидата на пост главы государства в связи с несоответствием декларации о доходах, которую претендент подал в ЦИК, фактическому имуществу. Забыл указать недвижимость за границей и в Беларуси. И суммы денег.

Заседание Центральной комиссии можно было смотреть онлайн. Журналистов в зале не было. Вот заявление председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. И информация о том, что Виктор Бабарико получал доходы из-за границы, что не отражено в представленной им декларации.

Нам удалось посмотреть на те самые места, известные в том числе и белорусам, курорты на Эгейском море. Крупнейший туристический регион. Алания: курорты Бодрум, Мармарис и Фетхие. Море, пляжи. Бассейны. Провинция – крупнейший производитель мёда, здесь добывают мрамор. Недвижимость здесь стоит сотни тысяч долларов. Мы увидели дом, апартаменты, каждый из которых площадью более 150 квадратных метров, принадлежат Виктору Бабарико. Они не сдаются и не выставлены на продажу. Сейчас в одной из них, что интересно, идёт ремонт. Нам пояснили, что за ремонт платят хозяева, и он должен быть закончен к осени этого года. От дома по дорожке всего несколько минут пешком до побережья. Здесь и местный яхт-клуб. К сожалению, на яхте Виктора Бабарико нам побывать не удалось. Нашлась и недвижимость на Кипре. Удивительно забывчивым оказался претендент. Забыл и про неё. И не указал.

Недвижимость класса «люкс». Есть собственный бассейн с подогревом. Рядом известный пляж Лауру, он севернее по побережью от пляжа Корал-Бэй. Эти два пляжа разделяет небольшой известняковый мыс, на котором расположены несколько отелей и одна из достопримечательностей Кораллового залива – музей микенской колонизации. Это место облюбовали состоятельные выходцы из Великобритании.

Центральная комиссия нашла и нарушения в декларировании белорусской недвижимости. Это резиденция бывшего председателя правления в деревни Мочаны Логойского района. Адрес – улица Озерная, дом 16. Но Виктор Бабарико задекларировал лишь маленький домик, площадью около 70 квадратных метров, входящий в состав масштабной резиденции.

Сам Виктор Бабарико в 2015 году оценивал свои недвижимые активы в более чем 6 миллионов долларов США. Бабарико доводил дом до ума. Здесь и бассейн, и джакузи, и бильярдная. Установлено, что прислуга, которая работала в доме, состояла в штате службы безопасности Белгазпромбанка. Дом был обставлен в дорогом стиле. Установлены и факты получения Виктором Бабарико денег, которые также не вошли в декларацию.

Об этих фактах мы подробно рассказали в предыдущих репортажах. Также стало известно о получении Виктором Бабарико за последние 4 года одного миллиона 300 тысяч рублей от директора компании «Активлизинг».

Также сейчас проверяется происхождение денег и ценностей, обнаруженных и изъятых во время обыска по месту жительства Виктора Бабарико – в семейном поместье в деревне Мочаны. Сведения о них также не вошли в официальную декларацию. Не отражена и большая коллекция картин. В основном художники Парижской школы. Среди них – Кикоин, Любич, Бакст, Царфин, Кремень. Есть и произведения Марка Шагала.

В переданной в Центризбирком декларации Виктор Бабарико указал свои годовые доходы. Более 380 тысяч белорусских рублей, 13 тысяч евро и почти $16 тысяч. Но ни слова о богатом доме, иностранных апартаментах в курортных городах, облигациях (по данным следствия, в декларации указаны далеко не все).

ЦИК своё решение принял. А следствие продолжается. И уже правоохранительным органам искать связи между имуществом, доходами и тем, как они были получены. А суду дать этому правовую оценку.

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