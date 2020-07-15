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Мужчина, которого всю ночь искали в лесу в Березовском районе "Ангелы", найден, он жив
15.07.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Найден поисковой группой, в состав которой входили поисковики ПСО "Ангел" и сотрудники милиции.
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Найден поисковой группой, в состав которой входили поисковики ПСО "Ангел" и сотрудники милиции. Проводится эвакуация. Ожидается приезд скорой медицинской...
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