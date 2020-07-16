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Исторический дуб в Кобрине отметили ко Дню города памятным знаком

16.07.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Исторический дуб в Кобрине обзавелся ко Дню города собственным именем и памятным знаком, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Валентин Трубчик.

Исторический дуб в Кобрине отметили ко Дню города памятным знаком

Фото газеты "Кобрынскi веснiк"

Дуб "Волат" - так теперь официально именуется реликтовый великан на ул.Советской в райцентре - украсила цепь с памятной доской. На ней - текст на "мове" с кратким описанием памятника природы и QR-код, по которому можно получить более подробную информацию о дереве. "Этот дуб давно просился на включение в список мемориальных объектов, рекомендованных для историко-культурного показа и посещения. Теперь он, безусловно, будет включен в один из туристических маршрутов города", - отметил Валентин Трубчик.

По оценке специалистов, дубу не менее 360 лет. Сведений о том, кто его посадил и как он оказался в центре города, нет. Появившись в середине XVII века, дуб видел древний Кобринский замок и городскую ратушу, регулярные ярмарки, которые проходили в нескольких шагах от него. Многие материальные объекты канули в Лету, а дуб сохранился. "Он перенес практически все войны, которые проходили за четыре столетия, в том числе две мировые, горел в городских пожарах. А в истории Кобрина было несколько случаев, когда деревянная городская застройка сгорала дотла. Дуб не только выстоял, но и пребывает в великолепном состоянии", - рассказала директор Кобринского военно-исторического музея имени А.В.Суворова Елена Бабенко.

Обхват ствола у основания дуба - более 500 см. Дерево располагается на тротуаре и занимает большую его часть: пешеходам порой трудно разминуться у великана.

По народному поверью, если в день летнего солнцестояния потереть рукой кору дуба, болезни и несчастья будут обходить человека стороной.

Открытие памятного знака состоится вечером 17 июля во время праздничных мероприятий в честь Дня города.

Фото газеты "Кобрынскi веснiк"

 
 
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  Исторический дуб в Кобрине обзавелся ко Дню города собственным именем и памятным знаком, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома...
 
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