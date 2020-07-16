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У главы Бресткого горисполкома пропал кот - чиновник просит о помощи

16.07.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука пропал кот Маркиз, о чем он сообщил подписчикам своего Telegram-канала и попросил о помощи в поисках.


 


По словам Рогачука, он некоторое время сомневался, выноситься ли личную проблему в публичное пространство, но уже прошла неделя, а Маркиз так и не нашёлся.

"Сегодня на встрече с представителями городских медиа я посоветовался, стоит ли писать о личном, в частности о том, что уже как неделю пропал мой кот... Мне сказали: "Открытость - это очень здорово", - написал глава Бреста.

Маркизу год, он, по словам хозяина, сознательно не кастрирован. Имеет родственников в Беловежской пуще, его бабушка живет около кассы в Национальном парке.

"Надеюсь, еще найдется", - написал Рогачук.

Рогачук возглавил Брестский горисполком в октябре 2014 года. Известен в том числе и тем, что многие свои публичные выступления заканчивает фразой "Лучше Бреста нету места".
 
Теги: Брест
 
 
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У председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука пропал кот Маркиз, о чем он сообщил подписчикам своего Telegram-канала и попросил о помощи в поисках.
 
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