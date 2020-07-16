У главы Бресткого горисполкома пропал кот - чиновник просит о помощи













По словам Рогачука, он некоторое время сомневался, выноситься ли личную проблему в публичное пространство, но уже прошла неделя, а Маркиз так и не нашёлся.





"Сегодня на встрече с представителями городских медиа я посоветовался, стоит ли писать о личном, в частности о том, что уже как неделю пропал мой кот... Мне сказали: "Открытость - это очень здорово", - написал глава Бреста





Маркизу год, он, по словам хозяина, сознательно не кастрирован. Имеет родственников в Беловежской пуще, его бабушка живет около кассы в Национальном парке.





"Надеюсь, еще найдется", - написал Рогачук.





Рогачук возглавил Брестский горисполком в октябре 2014 года. Известен в том числе и тем, что многие свои публичные выступления заканчивает фразой "Лучше Бреста нету места".



