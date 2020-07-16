75 лет назад началась ядерная эра. Как в США испытали бомбу «Тринити»

Источник материала: Tut.by

75 лет назад, 16 июля 1945 года, в США состоялось первое в мире испытание ядерного оружия на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико. Оно получило кодовое название «Троица» или «Тринити» (Trinity). Вот как это все происходило.

В описании к видео выше говорится, что Министерство обороны США рассекретило серию роликов, которые документируют историю создания ядерного оружия, начиная с первой бомбы «Тринити». Такое название бомбе присвоил Дж. Роберт Оппенгеймер, директор Лос-Аламосской национальной лаборатории, вдохновленный поэзией Джона Донна.

Испытание проводилось с использованием плутониевого устройства имплозивного дизайна (плутониевый шар, окруженный сферой из обычной взрывчатки), неофициально получившего прозвище «Гаджет» — той же конструкции, что и бомба «Толстяк», позднее взорвавшаяся над Нагасаки 9 августа 1945 года.

Создание ядерного оружия возникло в результате научных и политических разработок 30-х годов. В этом десятилетии появилось много новых открытий о природе атомов, в том числе о существовании ядерного деления. Одновременный рост фашистских и нацистских правительств в Европе вызвал страх перед немецким проектом ядерного оружия, особенно среди ученых, которые были беженцами из нацистской Германии и других фашистских стран. Когда их расчеты показали, что создание ядерного оружия теоретически выполнимо, правительства Великобритании и Соединенных Штатов поддержали все усилия по его созданию.

Эти расчеты были переданы в ведение армии США в июне 1942 года и впоследствии стали проектом «Манхэттен» — программой по созданию ядерного оружия, которая завершилась в 1945 году испытанием «Тринити», положившим начало новой эре.

Как пишет ТАСС, планирование операции началось еще весной 1944 года. Сложная теория ядерной реакции и сомнения в правильности конструкции атомной бомбы требовали проверки перед первым боевым применением. При этом вначале рассматривался вариант несрабатывания бомбы, взрыва без запуска цепной реакции или же взрыва слабой мощности.

Для сохранения хотя бы части дорогостоящего плутония и устранения угрозы заражения местности этим крайне ядовитым веществом американцы заказали большой прочный стальной контейнер, способный выдержать взрыв обычного взрывчатого вещества.

Как уже говорилось выше, бомба представляла собой плутониевый шар, окруженный сферой из обычной взрывчатки. Строго одновременный подрыв элементов сферы приводил к обжатию плутониевого шара и ядерному взрыву. 150-тонный стальной контейнер по прозвищу «Джамбо» («Здоровяк») был заказан у фирмы, производившей паровые котлы, и доставлен на полигон на специально построенном многоосном прицепе.

Однако чем ближе был день испытаний, тем больше была уверенность физиков в том, что бомба сработает штатно и будет иметь достаточную силу взрыва. В этой ситуации массивные части контейнера могли не успеть испариться и при разлете представляли бы дополнительную опасность.

День испытаний



Фото: wikimedia.org

Испытания было решено провести в малонаселенном районе США — причем одним из условий было отсутствие в нем индейцев. Это было вызвано сложными взаимоотношениями руководства «Манхэттенского проекта» с Бюро по делам индейцев. В итоге в конце 1944-го был выбран район Аламогордо в штате Нью-Мексико, находившийся в ведении авиационной базы, хотя сам аэродром был расположен вдали от него.

Изначально испытания планировалось провести в 4 часа утра 16 июля — во время, когда мало кто не спит. Однако испытатели забыли про погодные условия — на дворе должно быть ясно и безветренно, иначе, если взрыв произойдет в дождь или ветер, то радиоактивные осадки могут распространиться по всей округе.

К счастью, команда вспомнила об этом в последний момент — в назначенный день пошел небольшой дождь, что весьма взволновало всех присутствующих. Во-первых, перенос испытаний потребовал бы проверки множества электрических соединений бомбы и сопутствующей аппаратуры. Во-вторых, американцы уже фактически приняли решение об использовании бомбы против Японии, и каждый день отсрочки означал затягивание войны.

В итоге испытание отложили всего на полтора часа.

Бомбу поставили на 30-метровую стальную вышку — чтобы сымитировать условия, при которых боевой ядерный заряд находится в авиабомбах. Также подрыв в воздухе максимизировал воздействие взрыва на цель.

Взрыв, знаменовавший собой начало ядерной эры, прогремел в 5 часов 30 минут утра по местному времени 16 июля 1945 года. Тогда никто не мог однозначно предсказать, что произойдет при ядерном взрыве, и накануне вечером один из участвовавших в «Манхэттенском проекте» физиков, Энрико Ферми, даже спорил о том, подожжет ли ядерная бомба атмосферу Земли. Другой физик, Роберт Оппенгеймер, наоборот, пессимистично оценивал силу будущего взрыва всего в 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Оценки разнились от «пустышки» до 18 тыс. т.

На деле получилось нечто среднее. Все участвовавшие в испытании отмечали яркую вспышку взрыва бомбы, залившую ослепительным светом все вокруг. Взрывная волна в отдалении от точки взрыва, напротив, несколько разочаровала военных. На самом деле сила взрыва была чудовищной, и гигантский 150-тонный контейнер «Джамбо» был легко им опрокинут. Даже далеко от полигона жители были взбудоражены ужасающей силой взрыва на нем.

Стоит отметить, что силу взрыва измерили весьма своеобразно. Ферми взял клочки бумаги и держал их в руке на определенной высоте, которую заранее измерил. Когда подошла ударная волна, он разжал кулак и дал ударной волне смести клочки бумаги с ладони. Измерив затем расстояние, на которое они отлетели, физик наскоро прикинул на логарифмической линейке силу взрыва. На деле рассчитанная по показаниям прибора сила взрыва на испытании «Тринити» составила около 20 тыс. т.

Так США получили оружие гигантской силы, которое испытали уже скоро — на японских городах.

В 1965 году полигон, где проводились испытания «Тринити», был объявлен национальным историческим памятником, а в следующем году включен в Национальный реестр исторических мест.