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Вчера и сегодня... Давайте сравним ситуацию на самой большой развязке Бреста

16.07.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня трудно себе представить нашу жизнь без развязки на Л.Рябцева - ГОБК - Западный обход. Её стоимость - 80 млн. долларов, которые выделил Минск (не все, конечно, часть денег потрачена из городского бюджета).

Вчера и сегодня... Давайте сравним ситуацию на самой большой развязке Бреста

Давайте сравним, какой развязка была год назад, и какой она стала сегодня.

Вчера и сегодня... Давайте сравним ситуацию на самой большой развязке Бреста

Видео 20 июля 2019 года:

видео 15 июля 2020 года:

 
Теги: Минск
 
 
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  Сегодня трудно себе представить нашу жизнь без развязки на Л.Рябцева - ГОБК - Западный обход. Её стоимость - 80 млн. долларов, которые выделил Минск (не все, конечно,...
 
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