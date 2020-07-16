Вчера и сегодня... Давайте сравним ситуацию на самой большой развязке Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня трудно себе представить нашу жизнь без развязки на Л.Рябцева - ГОБК - Западный обход. Её стоимость - 80 млн. долларов, которые выделил Минск (не все, конечно, часть денег потрачена из городского бюджета).





Давайте сравним, какой развязка была год назад, и какой она стала сегодня.





Видео 20 июля 2019 года:

видео 15 июля 2020 года: