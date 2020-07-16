|
Вчера и сегодня... Давайте сравним ситуацию на самой большой развязке Бреста
16.07.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня трудно себе представить нашу жизнь без развязки на Л.Рябцева - ГОБК - Западный обход. Её стоимость - 80 млн. долларов, которые выделил Минск (не все, конечно, часть денег потрачена из городского бюджета).
Давайте сравним, какой развязка была год назад, и какой она стала сегодня.
Видео 20 июля 2019 года:
видео 15 июля 2020 года:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня трудно себе представить нашу жизнь без развязки на Л.Рябцева - ГОБК - Западный обход. Её стоимость - 80 млн. долларов, которые выделил Минск (не все, конечно,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)