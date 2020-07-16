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На коровнике появилось смешное граффити про Лукашенко и его запредельно высокий рейтинг

16.07.2020 14:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы не знаем всех подробностей этой истории, но они здесь и не нужны. Вот самое главное из того, что известно: проект «Сигнал», занимающийся поддержкой стрит-арт художников в Беларуси, где-то отыскал новое агитационное граффити и поделился его фотографиями. Рисунок появился на разрушенном коровнике. Тут изображен президент: он с черной повязкой на глазах баллончиком краски пишет свой рейтинг. Нет, не легендарные 3% – 86%! Может, это число убережет граффити от последующей ликвидации? А то мы помним, как обходятся с объектами, на которые наносят 3%, – в Минске, например, их иногда сносят.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы не знаем всех подробностей этой истории, но они здесь и не нужны. Вот самое главное из того, что известно: проект «Сигнал», занимающийся поддержкой стрит-арт...
 
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