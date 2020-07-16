На коровнике появилось смешное граффити про Лукашенко и его запредельно высокий рейтинг

Источник материала: KYKY

Мы не знаем всех подробностей этой истории, но они здесь и не нужны. Вот самое главное из того, что известно: проект «Сигнал», занимающийся поддержкой стрит-арт художников в Беларуси, где-то отыскал новое агитационное граффити и поделился его фотографиями. Рисунок появился на разрушенном коровнике. Тут изображен президент: он с черной повязкой на глазах баллончиком краски пишет свой рейтинг. Нет, не легендарные 3% – 86%! Может, это число убережет граффити от последующей ликвидации? А то мы помним, как обходятся с объектами, на которые наносят 3%, – в Минске, например, их иногда сносят .