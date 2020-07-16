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На коровнике появилось смешное граффити про Лукашенко и его запредельно высокий рейтинг
Источник материала: KYKY>
Мы не знаем всех подробностей этой истории, но они здесь и не нужны. Вот самое главное из того, что известно: проект «Сигнал», занимающийся поддержкой стрит-арт художников в Беларуси, где-то отыскал новое агитационное граффити и
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Мы не знаем всех подробностей этой истории, но они здесь и не нужны. Вот самое главное из того, что известно: проект «Сигнал», занимающийся поддержкой стрит-арт...
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