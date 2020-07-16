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В Беларуси почти четверть работников получают зарплату Br1-1,5 тыс.

16.07.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Согласно данным о медианной заработной плате за май 2020 года, почти 25% работников в Беларуси получали зарплату от Br1 тыс. до Br1,5 тыс., сообщили БЕЛТА в Белстате.

В Беларуси почти четверть работников получают зарплату Br1-1,5 тыс.

Медианная зарплата - это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина - больше). Данные о медианной зарплате работников в Беларуси по видам экономической деятельности публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь. Если в ноябре 2020 года ее размер составлял Br848,5, то в мае - Br893,9.

Не следует путать медианную зарплату со средней по стране. Показатель номинальной начисленной средней зарплаты за май 2020 года, по данным Белстата, составлял Br1227,9.

Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы сложилось следующим образом: до Br300 получали 1,9% работников, от Br300,1 до Br400 - 4,2%, от Br400,1 до Br1000 - 8,4+9,1+18,3+16,6%. Довольно высокий процент - 24,8% - работников, чей заработок составил от Br1000,1 до Br1500. Выше этой суммы, но в пределах Br2000, получали 9% работников. Еще больше - до Br3000 - 4,9%, до Br5000 - 1,8%, до Br7000 - 0,5%, до Br10000 - 0,3% и выше этой суммы - 0,2%.

По видам экономической деятельности размеры медианной зарплаты распределяются по величине, в основном аналогично средней зарплате. Наибольшие показатели в горнодобывающей промышленности - Br1790,7, производстве кокса и продуктов нефтепереработки - Br1685,4, деятельности трубопроводного транспорта - Br1477,4. Кстати, некоторый спад произошел в деятельности воздушного транспорта. Здесь медианная зарплата составила Br1192,9, хотя в ноябре прошлого года была Br1387,9.

При этом сферу информационных технологий и деятельность в области информационного обслуживания отличает более высокий размер медианной зарплаты (Br3501,1), поскольку процент получающих выше среднего в этой отрасли больше. Наиболее низкие показатели в таких сферах, как услуги по временному проживанию и питанию - Br570,2, творчество, спорт, развлечения и отдых - Br570,7, предоставление прочих видов услуг - Br634,6, производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха - Br646, образование - Br705,2, деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг - Br712,2, почтовая и курьерская деятельность - Br755,2.

 
 
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  Согласно данным о медианной заработной плате за май 2020 года, почти 25% работников в Беларуси получали зарплату от Br1 тыс. до Br1,5 тыс., сообщили БЕЛТА в Белстате. ...
 
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