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Несколько часов спасатели и милиционеры искали в лесу Логойского района потерявшуюся пенсионерку
Источник материала: БTНесколько часов понадобилось спасателям и милиционерам, чтобы отыскать пропавшую 72-летнюю пенсионерку в лесу. Около полуночи в милицию позвонила минчанка, рассказав, что ее пожилая знакомая заблудилась в Логойском районе и не может найти дорогу на дачу. Вечером женщина ехала из Минска на маршрутке, и, перепутав остановки, вышла раньше времени. Сократить путь домой решила через лес, где в сумерках и заблудилась. Сидящую под деревом бабушку милиционеры отвезли на дачу. В медицинской помощи она не нуждалась.
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Несколько часов понадобилось спасателям и милиционерам, чтобы отыскать пропавшую 72-летнюю пенсионерку в лесу. Около полуночи в милицию позвонила минчанка,...
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