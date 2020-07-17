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Несколько часов спасатели и милиционеры искали в лесу Логойского района потерявшуюся пенсионерку

17.07.2020 09:32 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Несколько часов понадобилось спасателям и милиционерам, чтобы отыскать пропавшую 72-летнюю пенсионерку в лесу. Около полуночи в милицию позвонила минчанка, рассказав, что ее пожилая знакомая заблудилась в Логойском районе и не может найти дорогу на дачу.  Вечером женщина ехала из Минска на маршрутке, и, перепутав остановки, вышла раньше времени. Сократить путь домой решила через лес, где в сумерках и заблудилась. Сидящую под деревом бабушку милиционеры отвезли на дачу. В медицинской помощи она не нуждалась. 
 
Теги: Минск
 
 
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Несколько часов понадобилось спасателям и милиционерам, чтобы отыскать пропавшую 72-летнюю пенсионерку в лесу. Около полуночи в милицию позвонила минчанка,...
 
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