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В Лельчицком районе Toyota съехала в кювет и перевернулась
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 июля около половины одиннадцатого утра в Лельчицком районе легковушка съехала в кювет и перевернулась.
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Водитель машины оказался зажат. Прибывшие спасатели с использованием специнструмента извлекли пострадавшего из легковушки и передали медикам. Спасённый был осмотрен, у него травмы различной степени тяжести. Водитель госпитализирован.
На прошлой неделе в Сенненском районе Hyundai съехал в кювет и врезался в дерево.
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Новости Беларуси. 16 июля около половины одиннадцатого утра в Лельчицком районе легковушка съехала в кювет и перевернулась. По сведениям МЧС Беларуси, Toyota...
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