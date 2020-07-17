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В Лельчицком районе Toyota съехала в кювет и перевернулась

17.07.2020 10:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 июля около половины одиннадцатого утра в Лельчицком районе легковушка съехала в кювет и перевернулась.

По сведениям МЧС Беларуси, Toyota двигалась по трассе Р-36. Возле агрогородка Глушковичи легковушка выехала за пределы проезжей части, оказалась в кювете и перевернулась.

В Лельчицком районе Toyota съехала в кювет и перевернулась
Фото: МЧС Беларуси 

Водитель машины оказался зажат. Прибывшие спасатели с использованием специнструмента извлекли пострадавшего из легковушки и передали медикам. Спасённый был осмотрен, у него травмы различной степени тяжести. Водитель госпитализирован.

В Лельчицком районе Toyota съехала в кювет и перевернулась
Фото: МЧС Беларуси 

На прошлой неделе в Сенненском районе Hyundai съехал в кювет и врезался в дерево.

Пострадал один человек – подробности здесь.

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Новости Беларуси. 16 июля около половины одиннадцатого утра в Лельчицком районе легковушка съехала в кювет и перевернулась. По сведениям МЧС Беларуси, Toyota...
 
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