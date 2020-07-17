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35 номеров, широкая география стран и десятки именитых звёзд. Самые яркие моменты открытия «Славянского базара – 2020»

17.07.2020 10:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ярко, грандиозно и со всей теплотой славянской души. В Витебске торжественно открыли «Славянский базар». Уже по сложившейся традиции участие в церемонии принял и наш Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

О самых запоминающихся моментах открытия главного музыкального форума лета – в репортаже Кристины Федорович.  

35 номеров, широкая география стран и десятки именитых звёзд. Самые яркие моменты открытия «Славянского базара – 2020»

В небе Витебска ночью зажглись звезды. Но не золотые, а исключительно васильковые. Как и заведено в песне поп-короля российской эстрады: цвет настроения синий. Накануне именную звезду Филиппа Киркорова открыли у Летнего амфитеатра. Награда «Через искусство – к миру и взаимопониманию» в этом году как никогда передает её смысл.  

35 номеров, широкая география стран и десятки именитых звёзд. Самые яркие моменты открытия «Славянского базара – 2020»

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35 номеров, широкая география стран и десятки именитых звёзд. Самые яркие моменты открытия «Славянского базара – 2020»

Так уже с первых нот открытие прошло душевно и по-настоящему в семейной атмосфере. Эта «Славянка» не юбилейная, 29-я, но по праву может зваться уникальной. Фестиваль не закрыл свои двери, как сделали многие. Это подчеркивает и наш Президент.   

Президент Беларуси: что бы ни происходило в мире, «Славянский базар» всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов

35 номеров, широкая география стран и десятки именитых звёзд. Самые яркие моменты открытия «Славянского базара – 2020»

Открытие прошло под девизом «Я люблю тебя, жизнь». 35 номеров, широкая география стран и десятки именитых звезд.  

35 номеров, широкая география стран и десятки именитых звёзд. Самые яркие моменты открытия «Славянского базара – 2020»

Митя Фомин, певец (Россия):  
Это единственный фестиваль, который открыл свои двери. И чудом мы приехали, потому что до вчерашнего дня мы не знали, приедем мы или нет. И я очень рад, что мы все здесь и что увидимся наконец.   

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35 номеров, широкая география стран и десятки именитых звёзд. Самые яркие моменты открытия «Славянского базара – 2020»

35 номеров, широкая география стран и десятки именитых звёзд. Самые яркие моменты открытия «Славянского базара – 2020»

В город на Двине приехали артисты из 23 стран. Впервые свое творчество покажут исполнители из Турции. И не будем скрывать, «Славянский базар» уже давно стал брендом, эдакой мультикультурной площадкой.   

35 номеров, широкая география стран и десятки именитых звёзд. Самые яркие моменты открытия «Славянского базара – 2020»

Кристина Федорович, корреспондент:  
Музыка, как в той песне, нас связала и не собирается отпускать ближайшие фестивальные дни. Насыщенно будет и сегодня. Второй день «Славянского базара» уже традиционно проходит под эгидой Союзного государства. Впереди открытие выставок, танцевального проекта и, конечно, концерт «Союзное государство приглашает». Ну и финальный яркий аккорд «Золотой хит». Так что город на Двине уж точно будет танцевать до утра.  

Люди в материале: Кристина Федорович, Митя Фомин

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Ярко, грандиозно и со всей теплотой славянской души. В Витебске торжественно открыли «Славянский базар». Уже по сложившейся традиции участие в...
 
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