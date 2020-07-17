Что делать, если «продуло» из-за холодного воздуха

Источник материала: Tut.by

Какие процессы в организме происходят, когда нас «продувает»? И как справиться с такой болью? Об этом в своем Instagram рассказал популярный доктор Евгений Комаровский.



Фото: unsplash.com

— Когда на какую-то область тела происходит воздействие холодом, то в этом месте возникает спазм мышц и спазм сосудов. Спазм мышц может быть настолько интенсивным и настолько длительным, что это приводит к воспалению мышцы, так называемому миозиту. Очень часто этот спазм настолько выражен, что он повреждает нервный ствол в том месте, где мышца сокращается, и это достаточно серьезная ситуация. То есть «продуло» — это рефлекторная реакция тканей на воздействие холода, — объясняет Евгений Комаровский. — Лечится это, как правило, теплом и местными противовоспалительными нестероидными препаратами.

Для профилактики таких состояний у детей Евгений Комаровский советует закалять их так, чтобы «не боялись движущегося воздуха», а также разумно использовать «продувающие» приборы: вентиляторы, кондиционеры и т.д.

Например, врач-оториноларинголог Александр Поливко перечислял такие правила пользования кондиционером в машине в жаркую погоду: завести мотор, включить кондиционер и дождаться на улице, пока температура в салоне не придет в норму (5−10 минут). После этого сесть в автомобиль и оставить кондиционер на минимальных значениях, направив поток воздуха в сторону от себя:

— Холодный воздух, направленный в лицо, может приводить к воспалительным заболеваниям — насморку, синуситу (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух), воспалению горла, отиту (воспалительный процесс в ухе) и даже воспалению мышц шеи.

То же касается и кондиционеров в помещении: не следует сидеть прямо под работающим устройством.