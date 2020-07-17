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Что делать, если «продуло» из-за холодного воздуха
Источник материала: Tut.by
Какие процессы в организме происходят, когда нас «продувает»? И как справиться с такой болью? Об этом в своем
— Когда на какую-то область тела происходит воздействие холодом, то в этом месте возникает спазм мышц и спазм сосудов. Спазм мышц может быть настолько интенсивным и настолько длительным, что это приводит к воспалению мышцы, так называемому миозиту. Очень часто этот спазм настолько выражен, что он повреждает нервный ствол в том месте, где мышца сокращается, и это достаточно серьезная ситуация. То есть «продуло» — это рефлекторная реакция тканей на воздействие холода, — объясняет Евгений Комаровский. — Лечится это, как правило, теплом и местными противовоспалительными нестероидными препаратами.
Для профилактики таких состояний у детей Евгений Комаровский советует закалять их так, чтобы «не боялись движущегося воздуха», а также разумно использовать «продувающие» приборы: вентиляторы, кондиционеры и т.д.
Например, врач-оториноларинголог Александр Поливко
— Холодный воздух, направленный в лицо, может приводить к воспалительным заболеваниям — насморку, синуситу (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух), воспалению горла, отиту (воспалительный процесс в ухе) и даже воспалению мышц шеи.
То же касается и кондиционеров в помещении: не следует сидеть прямо под работающим устройством.
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Какие процессы в организме происходят, когда нас «продувает»? И как справиться с такой болью?
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