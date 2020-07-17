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«Прямые телефонные линии»

17.07.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

18 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском обл­ис­полкоме «прямую телефонную линию» проводит заместитель председателя облисполкома Валерий Анатольевич Малашко.
Курируемые направления: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, оздоровление и санаторно-курортное лечение населения, включая оздоровление детей за рубежом, гуманитарная деятельность, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика.
Телефон: (8-0222) 50-18-69.

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18 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жи­телями района проведет заместитель председателя Кировского райисполкома Татьяна Ивановна БЕЛЯВСКАЯ.
Телефон: 79-1-62.

 
 
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18 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском обл­ис­полкоме «прямую телефонную линию» проводит заместитель председателя облисполкома Валерий Анатольевич...
 
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