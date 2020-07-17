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Дмитрий Мартинович продолжает проводить встречи с быховчанами

17.07.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Очередное мероприятие состоялось в центре культуры, народного творчества и ремесел в микрорайоне Быхов-1 с участием председателя районного Совета депутатов Вячеслава Сидоренко, заместителей председателя, руководителей структурных подразделений райисполкома, организаций и предприятий района.

Дмитрий Мартинович продолжает проводить встречи с быховчанами

Перед началом встречи собравшиеся смогли посмотреть видеофильм о нашей родной Быховщине. А затем прослушали обстоятельную информацию начальника отдела экономики райисполкома Алексея Малашенко о выполнении основных показателей социально-экономического развития региона и главного инженера УКП «Жилкомхоз» Сергея Жигуцкого о развитии в районе сферы жилищно-коммунального хозяйства.

У жителей микрорайона Быхов-1, так же, как и жителей микрорайона Колос, остались еще нерешенные вопросы, в основном, касающиеся ЖКХ. И быховчане воспользовались возможностью на-прямую задать их представителям местной власти.

Так, например, жительница микрорайона поинтересовалась, насколько коммунальщики обеспечены всей необходимой техникой, в том числе вышками? Этот вопрос стал для нее актуальным, так как в ее квартире после дождей затекает стена. Два года назад, по ее словам, ремонт уже проводился, были замазаны швы, но сейчас ситуация повторяется. Работники УКП «Жилкомхоз» уже выезжали на место и составили соответствующий акт, поэтому женщина попросила по возможности ускорить необходимые работы.

Дмитрий Мартинович продолжает проводить встречи с быховчанами

Жительницу дома №1 по ул. Авиационная поинтересовалась, будет ли продолжен ремонт этого дома? И сразу получила ответ: дом разделен на два пусковых комплекса. 1-й пусковой комплекс еще не закончен, ремонт будет продолжен. Работы по 2-му пусковому комплексу будут проводиться в дальнейшем по мере выделения денежных средств.

Жительница дома №2 по ул. Героическая обратила внимание на то, что в парке рядом с домом необходимо обкосить траву, а в детские песочницы завезти песок, кроме того, хотелось бы, чтобы в целом было проведено благоустройство прилегающей территории. Также женщина обозначила еще один вопрос: в отопительный период в некоторых квартирах возникают вопросы с отоплением, не все батареи нагреваются.Чтобы разобраться с данной ситуацией, на место выедут специалисты.

На встрече также были озвучены такие вопросы, как ремонт дороги к кладбищу, расположенному в так называемом районе Сабиловки, улиц Днепровская, Первомайская и других, благоустройства дворовых территорий микрорайона Быхов-1, обустройства тротуара по ул. Кирова, размещения на остановочных пунктах обновленного расписания маршрутов рейсового автобуса и другие.

Быховчане попросили также установить скамейки возле почтового отделения, а на территории около пруда в микрорайоне Колос — дополнительные урны для мусора. Требуют замены и ступеньки, по которым жители спускаются, чтобы пройти на улицу Володарского.

Конечно, проблемные вопросы остаются, моментально все не исправить. Это отметил председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Мартинович. Потому наша задача — планировать и решать поднятые вопросы. В то же время, это наша общая задача — сберечь и сохранить то, что мы имеем сейчас. Сегодня и все вместе. А власть всегда стояла и будет стоять на защите за-конных интересов граждан.

Благоустройство микрорайона, как и всей Быховщины, будет продолжено. Но к этому процессу также должны подключиться все жители района. Возможно, вложив частичку своего труда, люди начнут больше ценить сделанное для них районными службами. Это касается не только наведения порядка, но и ответственного отношения к выполнению всеми своих обязанностей, взаимной вежливости между людьми.

Не нужно забывать и о том, что для достойного функционирования сферы жилищно-коммунального хозяйства необходимо значительное финансирование. На оказание услуг, проведение ремонтов жилищного фонда и улично-дорожной сети государством выделяются большие денежные средства. В то же время, среди самих быховчан немало должников: задолженность перед коммунальным предприятием составляет более 600 тысяч рублей…

А для более оперативного решения и разъяснения возникающих вопросов на подъездах жилых домов будут вывешены объявления с номерами телефонов ответственных работников УКП «Жилкомхоз». Приветствуется любая полезная инициатива и предложения по благоустройству!

 
 
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Очередное мероприятие состоялось в центре культуры, народного творчества и ремесел в микрорайоне Быхов-1 с участием председателя районного Совета депутатов...
 
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