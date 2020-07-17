Продолжаются общественные обсуждения застройки района вдоль ул. Сябровской в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский горисполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях проекта: «Детальный план района жилой застройки, ограниченного улицами Сябровская, Проектируемая №23, включая территорию Форта «IV», продолжением улицы Краснознаменной.»





Брестский горисполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях проекта: «Детальный план района жилой застройки, ограниченного улицами Сябровская, Проектируемая №23, включая территорию Форта «IV», продолжением улицы Краснознаменной.»

Данная процедура проводится на основании Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011

№ 687 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.04.2019 № 256) (далее Положение).

Общественное обсуждение проводится в форме информирования и анализа общественного мнения.

Срок проведения общественного обсуждения с 20 июля 2020 года по 13 августа 2020 года.

Ознакомиться с экспозиционными материалами градостроительного проекта детального планирования «Детальный план района жилой застройки, ограниченного улицами Сябровская, Проектируемая №23, включая территорию Форта «IV», продолжением улицы Краснознаменной» можно с 20 июля 2020 года до 3 августа 2020 года в инфоцентре по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3 в здании Брестского горисполкома в рабочие дни, в часы: с 8.30 до 17.30, а так же на официальном сайте Брестского городского исполнительного комитета.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в г. Бресте презентация проектных решений объекта «Детальный план района жилой застройки, ограниченного улицами Сябровская, Проектируемая №23, включая территорию Форта «IV», продолжением улицы Краснознаменной» представлена в электронном виде на сайте Брестского городского исполнительного комитета в рубрике «Общественные обсуждения».

По возникшим вопросам, можно обратиться на электронную почту заказчика и (или) разработчика архитектурно-планировочной концепции.

Организатором общественного обсуждения выступает Брестский городской исполнительный комитет (224000 г. Брест, ул. Энгельса, 3,

контактный тел. 21-03-65, 21-03-12, e-mail: gradgik@brest.by).

Разработчик архитектурно-планировочной концепции – ОАО «Брестпроект» ул. Пушкинская, 16/1, 224005, г. Брест контактный тел.:

8 0162 21-71-35, тел./факс: 8 0162 21-65-21.

Свои замечания и (или) предложения просим высылать в письменном или электронном виде, с 20 июля 2020 года по 13 августа 2020 года, с пометкой «Детальный план района жилой застройки, ограниченного улицами Сябровская, Проектируемая №23, включая территорию Форта «IV», продолжением улицы Краснознаменной» по адресу: ГУ «Редакция газеты «Брестский вестник», ул. Мицкевича, 25, г. Брест, 224005 или на адрес электронной почты: brestvestnik@bvn.by .

Замечания и предложения участников общественного обсуждения в соответствии с п. 19 Положения будут рассмотрены на городском архитектурно-градостроительном Совете, утвержденном решением Брестского горисполкома от 02.04.2019 № 444.

Дата опубликования извещения 9 июля 2020 г.

«Детальный план района жилой застройки, ограниченного улицами Сябровская, Проектируемая №23, включая территорию Форта «IV», продолжением улицы Краснознаменной» выполнен по заказу Брестского исполнительного комитета на основании задания на проектирование, решения Брестского горисполкома № 402 от 27.03.2019 г.

Детальный план разработан на территорию площадью 37,8 га, находящуюся в Московском районе г. Бреста.

Границы проекта:

— объектом проектирования является территория, расположенная в южной части г. Бреста, ограниченная городскими магистральными улицами Сябровской и Краснознаменной, а также ул. Проектируемой № 23 по генеральному плану г. Бреста, включая территории бывшего Форта «IV» и частично военного городка № 2 «Южный» (войсковая часть 92616).

Цель проекта:

— разработка юридического градостроительного документа для регулирования инвестиционных процессов на проектируемой территории, в части установления градостроительных требований к ее использованию и застройке, в увязке с решениями генерального плана г. Бреста и учетом изменившейся градостроительной ситуации по срокам освоения проектируемого района.

Градостроительное развитие проектируемой территории направлено на реализацию жилищной политики, сохранение исторического ландшафта и его пространственного своеобразия, приумножение социально-экономического потенциала проектируемой территории, а также создание благоприятной н комфортной среды жизнедеятельности.

Детальный план выполнен с учетом исходных данных по состоянию на 1.01.2019 г., и предусматривает два периода градостроительного развития:

1 этап освоения — 2025 г.

2 этап (расчетный срок) – 2030 г.

В основу планировочных решений проекта положены:

— материалы генерального плана города Бреста, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.07.2003 № 332 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 12.02.2019 № 46);

— концепция жилой модуль (УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»);

— концепция застройки «Fortis» разработки ООО «Воробьев и партнеры»;

Главными задачами развития проектируемой территории являются:

— разработка предложений по комплексной реконструкции проектируемого района с учетом требований градостроительных условий (предусмотреть размещение многоквартирной жилой застройки по принципу квартальной застройки, руководствоваться принципами нового урбанизма и концепции жилого модуля, сохранение культурного ландшафта форта под рекреационную функцию и др.);

— определение оптимальной планировочной структуры и функционального зонирования, обеспечение полноценной городской инфраструктуры, расчет параметров планируемого развития проектируемой территории;

— установление градостроительных требований к застройке и использованию проектируемой территории в части:

Установление и корректировка красных линий уличной сети. Определение типологии и границ функциональных зон. Выделение планировочных элементов, как участков перспективного освоения. Определение градостроительных регламентов. Разработка первоочередных мероприятий по реализации ДП.

Пространственно-планировочная увязка проектируемой территории с прилегающими сложившимися территориями и включение ее в городскую структуру.





Формирование взаимоувязанной многофункциональной пространственно-развитой части района с учетом сохранения его самобытности и бережного отношения к культурно-историческому наследию.

Создание предпосылок для инвестиционной деятельности, предусматривающей качественное развитие территории.

Создание сети новых публичных пространств на базе архитектурного исторического наследия, органично дополняющих и развивающих данную часть города Бреста.

Для реализации этих задач предусматривается формирование планировочных осей и пространств различного функционального наполнения, образующих единый организм.

Градостроительное развитие проектируемой территории предусматривает:

-корректировку планировочного решения ул. Проектируемой № 23 по генеральному плану г. Бреста и определение ее трассировки вдоль западной границы Форта IV для сохранения целостности его территории и формирования здесь уникального рекреационного объекта городского значения;

— обеспечение населения социально-гарантированными объектами обслуживания за счет размещения в границах проектирования комплекса детского сада с начальной школой (аналог существующего объекта на 471 место) и участка детского сада с восточной стороны Форта. Недостающее количество мест в школах обеспечить на территории прилегающего микрорайона «Вулька» за счет увеличения вместимости школы на зарезервированном для строительства участке;

— учёт для расчета социально-гарантированных объектов обслуживания население существующей жилой застройки, прилегающей с восточной стороны форта до ул. Жукова, (как единое планировочное образование совместно с проектируемой территорией);

— сохранение существующих капитальных малоэтажных общежитий воинской части;

— на пересечении улиц Краснознаменной и Сябровской — строительство нового административно-общественного комплекса со сносом существующих строений;

— размещение рынка с южной стороны ул. Сябровской в связи с высказанными пожеланиями населения;

— формирование фронта примагистральной застройки ул. Сябровской многоквартирными жилыми домами интегрированными с объектами общественного назначения, запроектированными по индивидуальным проектам;

— использование принципа квартальной застройки для многоквартирного жилищного строительства и фронта блокированной усадебной застройки вдоль ул. Проектируемой по границе воинской части;

— увязка объемно-планировочного решения застройки по ул. Сябровской с застройкой, планируемой на противоположной стороне данной улицы.

Запланированная проектом реконструкция в данном районе, трансформация и новое строительство позволят увеличить жилой фонд города на 124,8 тысяч метров квадратных и обеспечить жильём порядка 4820 граждан. При этом плотность жилищного фонда незначительно превысит уровень среднеплотной застройки 6080 м²/га. Реализация проектных решений обеспечит жителей района объектами социально-гарантированного обслуживания, включая объекты образования, торговли и бытового обслуживания. Создание на проектируемой территории порядка 1300 рабочих мест улучшит уровень мобильности, как населения района, так и жителей прилегающих микрорайонов.

В районе создаются все условия для организации здорового образа жизни и отдыха за счёт обустройства озеленённых территорий на площади 7,9 гектара.

Презентация в формате ppt -84 Мб — по ссылке из облака — https://cloud.mail.ru/public/3KFv/nRBk6NNAo

АЛЬБОМ А3 Сябровская презентация — в формате PDF — 384 Мб — по ссылке из облака — https://cloud.mail.ru/public/2oRe/bKSdDFRqG