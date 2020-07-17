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На «Славянском базаре» стартовал День Союзного государства
17.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Праздником дружбы славянских народов назвал фестиваль искусств в Витебске президент Беларуси. Александр Лукашенко дал официальный старт «Славянскому базару». Праздник музыки проходит в формате open-air – под открытым небом. Второй день форума посвящен Союзному государству – Беларуси и России, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
«Славянский базар» – неизменный бренд Витебска. Его создавали в 90-х, как праздник дружбы славянских народов. Об этом на открытии фестиваля напомнил президент Беларуси Александр Лукашенко. Традицию не нарушила даже пандемия.
В этом году
Песенные состязания остались, но программу скорректировали. Например, взрослые исполнители выйдут на сцену дважды в один день. А юные вокалисты впервые выступят на открытом воздухе. Специально для них соорудили сцену у концертного зала «Витебск».
Сам Витебск живет в режиме праздника: фуд-корты, гуляния, город мастеров. Здесь можно найти сувениры на любой вкус. Многие украшены васильком – символом фестиваля.
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Фестиваль создавали в 90-х, как праздник дружбы славянских народов. Об этом на открытии фестиваля напомнил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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