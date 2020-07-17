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На «Славянском базаре» стартовал День Союзного государства

17.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Праздником дружбы славянских народов назвал фестиваль искусств в Витебске президент Беларуси. Александр Лукашенко дал официальный старт «Славянскому базару». Праздник музыки проходит в формате open-air – под открытым небом. Второй день форума посвящен Союзному государству – Беларуси и России, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

«Славянский базар» – неизменный бренд Витебска. Его создавали в 90-х, как праздник дружбы славянских народов. Об этом на открытии фестиваля напомнил президент Беларуси Александр Лукашенко. Традицию не нарушила даже пандемия.

«Несмотря на закрытые границы, здесь собрались титулованные артисты России, Украины и других стран – наши самые преданные друзья. По-другому и быть не могло. «Славянский базар» стал сердцем культурного и духовного единства. И это сердце должно биться во имя главной идеи, заложенной в основу фестиваля: «Через искусство – к миру и взаимопониманию», – сказал Лукашенко.

В этом году фестиваль особенный. Его уже назвали главным open-air Европы. Ведь другие конкурсы на паузе. Программу «Славянского базара» сократили. Вместо полутора недель – четыре дня. А вот звездных гостей – россыпь: Филипп Киркоров, его имя появилось на аллее звезд в Витебске, Елена Ваенга, Тима Белорусских. На концерты уже продано более 15 тысяч билетов.

«Люди сдают, поэтому билеты появляются. Мы вот этим и воспользовались. Музыку мы любим. Думаем, получим удовольствие», – поделились гости фестиваля искусств «Славянский базар» Леонид и Татьяна.

Песенные состязания остались, но программу скорректировали. Например, взрослые исполнители выйдут на сцену дважды в один день. А юные вокалисты впервые выступят на открытом воздухе. Специально для них соорудили сцену у концертного зала «Витебск».

Сам Витебск живет в режиме праздника: фуд-корты, гуляния, город мастеров. Здесь можно найти сувениры на любой вкус. Многие украшены васильком – символом фестиваля.



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Теги: Витебск
 
 
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Фестиваль создавали в 90-х, как праздник дружбы славянских народов. Об этом на открытии фестиваля напомнил президент Беларуси Александр Лукашенко.
 
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