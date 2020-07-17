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Белорусский рубль второй день подряд громит все валюты

17.07.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость корзины валют падает уже седьмой раз подряд. Сегодняшнее снижение составило 0,34% до минимума за 52 дня.

С начала недели валютная корзина обвалилась в цене на 1,42%.

Курс доллара опустился лишь на 0,0001 BYN до 2,3994 BYN/USD. Это минимум за 21 день.

Доллар за последние восемь торгов подешевел уже семь раз. За это время его курс обвалился на 0,0446 BYN.

Курс евро упал на 0,0047 BYN до 2,7319 BYN/EUR — минимума за 15 дней.

Курс российского рубля обвалился ещё на 0,0226 BYN до 3,3451 BYN/100 RUB. Это минимум почти за два месяца.

Последние шесть торговых сессий завершились для российского рубля пятью снижениями. Общее снижение составило 0,00868 BYN.

Итоги недели на валютном рынке Беларуси

Белорусскому рублю завершить неделю укреплением сразу ко всем валютам:

доллар −0,0306 BYN (−1,26%);
евро −0,0116 BYN (−0,42%);
российский рубль −0,0667 BYN (−1,95%);
валютная корзина −1,42%.

Центробанк России

На бирже в Москве к 11–30 средневзвешенный курс доллара вырос на 48 копеек до 71,71 российских рублей, аналогичный курс евро поднялся на 51 копейку до 81,74 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость корзины валют падает уже седьмой раз подряд. Сегодняшнее снижение составило 0,34% до минимума за 52 дня.
 
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