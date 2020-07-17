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Хулиган на велосипеде разыскивается милицией

17.07.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Если вы узнали мужчину на фото или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в Московский РОВД г.Бреста:

Хулиган на велосипеде разыскивается милицией


8 (029) 808-61-90
8 (0162) 27-52-68
102

Место: г. Брест, Варшавское шоссе (лесной массив) вблизи железнодорожной станции «Юго-Запад».

Дата и время: 13 июля, около 16:50.

Обстоятельства: подозревается в совершении хулиганских действий.

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Теги: Брест
 
 
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  Если вы узнали мужчину на фото или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в Московский РОВД г.Бреста: 8 (029) 808-61-90 8 (0162) 27-52-68 102 Место: г....
 
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