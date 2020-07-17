Хулиган на велосипеде разыскивается милицией

Источник материала: Виртуальный Брест

Если вы узнали мужчину на фото или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в Московский РОВД г.Бреста:







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Место: г. Брест, Варшавское шоссе (лесной массив) вблизи железнодорожной станции «Юго-Запад».



Дата и время: 13 июля, около 16:50.



Обстоятельства: подозревается в совершении хулиганских действий.



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