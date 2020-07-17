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Лукашенко на встрече с Пашиняном: много проблем в ЕАЭС, мы не выполнили то, о чем договаривались

17.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко на встрече с Пашиняном: много проблем в ЕАЭС, мы не выполнили то, о чем договаривались

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает наличие многих проблем в Евразийском экономическом союзе, которые прежде всего связаны с невыполнением ранее достигнутых договоренностей. Об этом он заявил сегодня на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент БЕЛТА.

«Что греха таить, очень много проблем в ЕАЭС в плане того, что мы не выполнили то, о чем договаривались. У нас еще барьеров достаточно, межгосударственные границы у нас доведены в связи с барьерами до такой степени, что бизнес часто говорит: вы уж установите границы между государствами, нам будет проще и легче. Уже даже бизнес об этом заявляет. Вроде бы нет границ, а напряжение на границе чрезмерное. Вы это не хуже меня ощущаете. Поэтому есть над чем работать. Но очень бы хотелось, чтобы встреча премьеров (прошедший в Минске Евразийский межправительственный совет. — Прим. БЕЛТА) дала толчок развязыванию этих проблем», — сказал глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, что Евразийский межправсовет стал определенным шагом в углублении отношений в ЕАЭС. «По крайней мере, хотелось бы, чтобы так было. Но обмен мнениями состоялся очень серьезный. Насколько меня информировали, вы там были мотором этой встречи», — заметил белорусский лидер, обращаясь к Николу Пашиняну.

Президент констатировал, что у Беларуси и Армении в основном одинаковые проблемы в Евразийском экономическом союзе, схожие экономики. «Мы опираемся на реальный сектор экономики, у нас нет больших запасов, как у других наших коллег. Еще, может, кыргызы в такой же ситуации, хотя, может, в какой-то степени им попроще. У нас нет таких запасов углеводородов. И нам приходится сложнее. Даже при падении цен Казахстан и Россия имеют большие возможности. У нас этих возможностей нет», — сказал Александр Лукашенко.-0-

ПАШИНЯН: ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ ЕАЭС УДАСТСЯ РЕШИТЬ, ЕСЛИ НА ЭТО БУДЕТ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯЛукашенко на встрече с Пашиняном: много проблем в ЕАЭС, мы не выполнили то, о чем договаривались

По оценке премьер-министра Армении Никола Пашиняна,состоявшееся сегодня в Минске заседание межправительственного совета ЕАЭС было «весьма эффективным». Сторонам удалось согласовать основные подходы и продвинуться в устранении барьеров.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает наличие многих проблем в Евразийском экономическом союзе, которые прежде всего связаны с невыполнением ранее...
 
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