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Встречи с депутатами

17.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Встречи с депутатами

21 июля 2020 года депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Щучинскому избирательному округу № 60  Михалюк Павел Ришардович встретится с трудовым коллективом КСУП «Мисевичи» (8.00 часов, центральный мехдвор) и жителями Мисевичского сельсовета (д.Запрудяны – 9.00 часов (около магазина), д.Смильгини – 10.00 часов (около ФАПа). 

 

22 и 23 июля 2020 года с избирателями встретится депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Ивьевскому избирательному округу № 54 Маркевич Александр Иванович:

22 июля:

8.00 – трудовой коллектив ДРСУ-120 (зал заседаний);

9.00 – трудовой коллектив Воронорвского РОЧС (кабинет начальника);

10.00 – население аг.Переганцы (филиал «Переганцевский центр культуры и досуга»;

23 июля:

8.30 – трудовые коллективы филиала «Автомобильный парк №14 г.п.Вороново и Вороновского филиала КУП по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо» (зал заседаний автопарка);

11.00 – население д.Бастуны (филиал «Бастунский центр культуры и досуга»).

 
 
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21 июля 2020 года депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Щучинскому избирательному округу № 60  Михалюк Павел Ришардович...
 
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