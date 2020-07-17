|
Встречи с депутатами
17.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
21 июля 2020 года депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Щучинскому избирательному округу № 60 Михалюк Павел Ришардович встретится с трудовым коллективом КСУП «Мисевичи» (8.00 часов, центральный мехдвор) и жителями Мисевичского сельсовета (д.Запрудяны – 9.00 часов (около магазина), д.Смильгини – 10.00 часов (около ФАПа).
22 и 23 июля 2020 года с избирателями встретится депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Ивьевскому избирательному округу № 54 Маркевич Александр Иванович:
22 июля:
8.00 – трудовой коллектив ДРСУ-120 (зал заседаний);
9.00 – трудовой коллектив Воронорвского РОЧС (кабинет начальника);
10.00 – население аг.Переганцы (филиал «Переганцевский центр культуры и досуга»;
23 июля:
8.30 – трудовые коллективы филиала «Автомобильный парк №14 г.п.Вороново и Вороновского филиала КУП по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо» (зал заседаний автопарка);
11.00 – население д.Бастуны (филиал «Бастунский центр культуры и досуга»).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 июля 2020 года депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Щучинскому избирательному округу № 60 Михалюк Павел Ришардович...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)