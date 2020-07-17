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Компьютерный томограф установили в 5-й больнице Минска

17.07.2020 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске стало на один компьютерный томограф больше. Оборудование передали 5-й больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Компьютерный томограф установили в 5-й больнице Минска

КТ используется для диагностики пневмонии, что актуально для 5-й больницы, где и сегодня принимают пациентов с COVID-19. Аппарат разместили в главном корпусе, который недавно открылся после реконструкции. Здесь обновилось всё, начиная от цвета фасада и заканчивая отделкой коридоров.

Компьютерный томограф установили в 5-й больнице Минска

К слову, компьютерный томограф куплен за счет спонсоров. Всего компания приобрела минским учреждениям здравоохранения 10 аппаратов КТ. Еще один вскоре передадут 4-й больнице. Остальные будут распределены по поликлиникам.

Компьютерный томограф установили в 5-й больнице Минска

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Поскольку эта клиника в будущем будет оказывать помощь по неврологии и нейрохирургии, здесь есть специальное программное обеспечение, в поликлинических учреждениях базовое программное обеспечение.

Компьютерный томограф установили в 5-й больнице Минска

Михаил Назарчук, главный врач 5-й городской клинической больницы:
Мы должны сдать еще приемное отделение примерно через год, где у нас будет два МРТ стоять и еще плюс один компьютерный томограф. Там же планируется открыть 24 реанимационных койки, операционные блоки и ангиограф.

Люди в материале: Владимир Караник, Михаил Назарчук

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске стало на один компьютерный томограф больше. Оборудование передали 5-й больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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