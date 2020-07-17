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Компьютерный томограф установили в 5-й больнице Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске стало на один компьютерный томограф больше. Оборудование передали 5-й больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
КТ используется для диагностики пневмонии, что актуально для 5-й больницы, где и сегодня принимают пациентов с COVID-19. Аппарат разместили в главном корпусе, который недавно открылся после реконструкции. Здесь обновилось всё, начиная от цвета фасада и заканчивая отделкой коридоров.
К слову, компьютерный томограф куплен за счет спонсоров. Всего компания приобрела минским учреждениям здравоохранения 10 аппаратов КТ. Еще один вскоре передадут 4-й больнице. Остальные будут распределены по поликлиникам.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Михаил Назарчук, главный врач 5-й городской клинической больницы:
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Новости Беларуси. В Минске стало на один компьютерный томограф больше. Оборудование передали 5-й больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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