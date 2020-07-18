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18 июля кричевляне занимались наведением порядка — уборка уличного смета, побелка бордюров, обкоска территории и др.
18.07.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
18 июля кричевляне занимались наведением порядка — уборка уличного смета, побелка бордюров, обкоска территории и др. Это наш вклад в благоустройство малой родины.
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18 июля кричевляне занимались наведением порядка — уборка уличного смета, побелка бордюров, обкоска территории и др.
18 июля кричевляне занимались наведением порядка — уборка уличного смета, побелка бордюров, обкоска территории и др. Это наш вклад в
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