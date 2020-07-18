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На «Славянском базаре» прошла жеребьевка участников

18.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жребий брошен. В Беларуси прошла жеребьевка фестиваля искусств «Славянский базар». На главную сцену Витебска выйдут 14 вокалистов, сообщает телеканал «МИР 24».

В этом году конкурс проходит по особой программе. За день участники выйдут на сцену дважды – исполнят славянский и мировой хит. А затем выступят на гала-концерте по случаю закрытия фестиваля. Откроет конкурсную программу представитель Казахстана – в эти дни ему исполнилось 25 лет.

«Конкурс большой. У нас в Казахстане «Славянский базар» вообще знают многие. Все, кто знает, точно болеют в данный момент за меня», – уверен участник конкурса из Казахстана Бексултан Кенишкалиев (Хансултан).

«К фестивалю столь высокого уровня я очень готовилась. То, что буду представлять Россию, узнала всего за пару недель до выезда. Я приложила все силы, чтобы подготовиться», – рассказала участница из России Елена Фрейман.

Среди участников фестиваля – представители Болгарии, Италии и Молдовы. По традиции, свою награду вручит и телерадиокомпания «МИР». Обладатель приза получит 2 тысячи долларов.



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Теги: Витебск
 
 
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За день участники выйдут на сцену дважды – исполнят славянский и мировой хит. А затем выступят на гала-концерте по случаю закрытия фестиваля.
 
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