|
На «Славянском базаре» прошла жеребьевка участников
18.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жребий брошен. В Беларуси прошла жеребьевка фестиваля искусств «Славянский базар». На главную сцену Витебска выйдут 14 вокалистов, сообщает телеканал «МИР 24».
В этом году конкурс проходит по особой программе. За день участники выйдут на сцену дважды – исполнят славянский и мировой хит. А затем выступят на гала-концерте по случаю закрытия фестиваля. Откроет конкурсную программу представитель Казахстана – в эти дни ему исполнилось 25 лет.
Среди участников фестиваля – представители Болгарии, Италии и Молдовы. По традиции, свою награду вручит и телерадиокомпания «МИР». Обладатель приза получит 2 тысячи долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За день участники выйдут на сцену дважды – исполнят славянский и мировой хит. А затем выступят на гала-концерте по случаю закрытия фестиваля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)