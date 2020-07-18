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«Сядешь, с * ка, на 15 суток». Минчанка пошла посмотреть на фонтаны, а оказалось в автозаке

18.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

14 июля Юлия с друзьями вышла в центр Минска посмотреть на новый фонтан в районе парка Янки Купалы. Прогулка закончилась избиением и бессонной ночью в Советском РОВД.

«Сядешь, с * ка, на 15 суток». Минчанка пошла посмотреть на фонтаны, а оказалось в автозаке
Юлия с подругой в центре Минска, 14 июля. Фото собеседника
 Девушка рассказала belsat.eu о первом опыте жесткого задержания, а также о «плохих» и «хороших» сотрудниках ОМОНа.

27-летняя Юлия вышла в центр Минска 14 июля на прогулку со знакомыми. К девушке приехала подруга из США, и компания из четырех человек пошла к новым фонтанам, открытым в столице 3 июля. Юля не считает себя аполитичной и равнодушной, но в тот день на протесты она не собиралась.

«Мы видели людей, которые хлопали. Но мы ни в чем не участвовали. Мы гуляли по проспекту Независимости. Да там все гуляли».

Задержания начались около 22:00. Юлия остановилась на мосту, чтобы сделать фото, и увидела автозаки, которые ехали в сторону цирка. Один из спецавтомобилей остановился недалеко от молодых людей.

«Было очень много людей. Мы держались за руки, чтобы нас не разделили. К задержанию никто не был готов. Омоновцы сказали, чтобы мы не стояли на месте и шли вперед, что никого задерживать не будут, но получилось иначе. По рации одного из них прозвучало слово «брать».

«Это не правоохранительные органы, а боевики»

Толпа двинулась, и группу разделило. Подруга осталась сбоку, а Юлю с парой друзей прижали к ограде. Девушка говорит, что едва сумела спрятать телефон. Их окружило более десятка силовиков.

«Я вспомнила докфильмы про Беслан и Норд-Ост. Омоновцы вели себя как боевики, которые захватывали невиновных людей».

Девушка с трудом вспоминает события того вечера. Она видела, как ОМОН повалил на землю ее друга Кирилла и начал бить по голове, а его девушке Анне вырвали прядь волос. Молодых людей разделяли и сильно избивали.

«Нам не показали удостоверений, не представились, силовик прижал меня к ограждению коленом в районе живота. Я не могла дышать, не могла двигаться. Мне заламывали руки. Я уже не понимала, что происходит. Были мужчины, но они не помогали нам, хотя мы и кричали. Позже я поняла, что это были тихари».


Задержание Юлии и ее друзей 14 июля. Скриншот

Юлию, как и большинство попавших под разбор, в автозак тащили по земле и жестко забросили в салон. Девушка потеряла сознание.

«Один омоновец закричал, мол, она отлетела. А второй ответил: «Ничего, очнется в автозаке». Меня туда бросили. Я попросила открыть форточки, так как задыхалась. Они отказали, так как «не положено». Я снова начала терять сознание и решила укусить себя за палец. Это мне помогло оставаться в сознании».


Юлия с нескрываемым ужасом рассказывает, что происходило в переполненном автозаке. Кирилла, лежащего на полу, били ногами по рукам.

«И чем больше он возмущался, тем сильнее его избивали. Он говорил, что у него паспорт есть, и за это его били еще сильнее. Мы пытались его успокоить. А они нам все время говорили: «Вы знали, куда шли».

Девушка попросила позволить ей попить, но воды, которая была в сумке подруги, не получила.

«Один из них сказал: «Будешь задавать вопросы, сядешь, с*ка, на 15 суток». Только позже другой сотрудник ОМОНа разрешил попить, сказав: «У тебя есть только 60 секунд».


Через задержания 14 июля в Минске прошли более 100 человек. Фото: Алиса Гончар / «Белсат»

Юлия делится воспоминаниями из автозака. Девушка припоминает, как лежащего на полу мужчину избивали ногами по голове. Парню с астмой, который кашлял и просил подышать воздухом, отказали, как и всем, кому была нужна медицинская помощь. От силовиков они услышали одно: помогать вам никто не будет, носите таблетки с собой.

По словам минчанки, всех задержанных поставили в автозаке на колени с руками за головой. Под конвоем их переводили из одного автобуса в другой, караулили, чтобы никто не сбежал. Во втором автозаке, говорит Юлия, было еще хуже.

«Там были специальный отсеки, меньшие, чем метр на метр [вероятно, девушка имеет в виду «стакан» – Belsat.eu]. Нас запихнули с Аней туда вдвоем. Позже нас перевели к другим двум девчонкам, я стояла одной ногой на полу, потому что не было места. Там было темно и нечем дышать, нельзя было пошевелиться».

«Хорошие» и «плохие» омоновцы

Всего в ту ночь, говорит Юлия, задержали четырех девушек. Новых товарищей по несчастью схватили на остановке общественного транспорта, где те ждали автобус.

В Советском УВД большую часть времени всех держали лицом к стене и на коленях, в туалет не пускали и пить не давали. Девушке удалось выпросить стакан воды только потому, что у нее немели конечности. На четырех девушек было две кофты, которые они надевали по очереди.

После трех часов ночи «плохих» омоновцев сменили «хорошие». Они позволяли присесть или засунуть руки в карманы и делали вид, что ничего не замечают. Всю ночь рядом проезжали машины, из которых люди выкрикивали слова поддержки.

«Они кричали: «Пацаны, держитесь, мы с вами!». А в отделении милиционеры просматривали видео задержаний в блогах и телеграммах. Один инспектор ГАИ сказал, мол, задолбали сигналить. К нам привезли женщину, кажется, нетрезвую, не с акции, но даже у нее был шок! Она говорит: «Вы что, привезли меня расстреливать? Поставьте меня рядом и расстреляйте вместе с ними!»

Юлию выпустили одной из последних, в пять утра. Копии протокола на руки не дали, мотивируя это тем, что ведется проверка по внутреннему делу, но по какому – не объяснили.

«Протоколы были под копирку. Я попросила дать прочитать, но они даже этого не сделали. Я попросила объяснить, что за статья, что я подписываю, а милиционер говорит: «Выйдешь, купишь книгу и перед тем, как выходить на улицу, выучишь законы. Но нас этим не запугать».


Юлия говорит, что уже третий день не может нормально функционировать.

«Лучшее средство похудеть — попасть в руки омоновцев», – полушутя говорит она.

14 июля во время мирной акции против нерегистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало как кандидатов на президентство силовики задержали около 300 человек. МВД назвало протест произволом, а граждан, вышедших на улицы по всей стране — немногочисленной агрессивной толпой, вывезенной провокаторами из Киева и Варшавы. Следственный комитет завел уголовное дело по факту нарушения 
общественного порядка.
 
Теги: Минск
 
 
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14 июля Юлия с друзьями вышла в центр Минска посмотреть на новый фонтан в районе парка Янки Купалы. Прогулка закончилась избиением и бессонной ночью в Советском...
 
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