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ОНТ заявил о попытке давления на своих журналистов

18.07.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Канал ОНТ распространил пресс-релиз, в котором заявил о давлении на журналистов в связи с выполнением ими своих профессиональных обязанностей.

Речь идет об большом количестве обращений, которые поступили в адрес телеканала. Именно это и расценивается, как давление. Что же тогда говорить о независимых журналистах, которых бросают в автозаки, ломают носы, возбуждают уголовные дела в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Если простые обращения считать за давление, то все остальное – это уже просто бандитизм.

Телеканал убежден, что ажиотаж вокруг ОНТ создан искусственно, поэтому его и «следует расценивать как давление на журналистов в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей». Мол, за всем этим стоят организаторы.

«Несмотря на это, обращения, поступившие в адрес телеканала, будут рассмотрены в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц», отмечает ОНТ в своем пресс-релизе.

«Пользуясь случаем, хотим призвать организаторов подобных акций к личной ответственности за разжигание вражды в обществе и покалеченные судьбы молодых людей.

Уверены, что уже через месяц земля очистится настолько, что исчезнут штабы несостоявшихся кандидатов, но большинство из нас узнает об этом, только когда грустные политтехнологи начнут искать новую работу», - заявил телеканал.

 
 
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Канал ОНТ распространил пресс-релиз, в котором заявил о давлении на журналистов в связи с выполнением ими своих профессиональных обязанностей.
 
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