«Дневник Славянского базара в Витебске» за 17 июля 2020

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как в этом году изменилась главная сцена летнего амфитеатра «Славянского базара» ? Почему фестиваль превратился в open-air? Как соблюдаются санитарные меры в связи с пандемией? Чьи имена в этом году организаторы увековечили на Аллее лауреатов? Почему тот, кто приехал на форум однажды, старается приезжать туда снова и снова.

Все это и многое другое смотрите в проекте «Дневники Славянского базара в Витебске» на телеканале «МИР».