|
«Дневник Славянского базара в Витебске» за 17 июля 2020
18.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как в этом году изменилась главная сцена летнего амфитеатра
Все это и многое другое смотрите в проекте «Дневники Славянского базара в Витебске» на телеканале «МИР».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом выпуске мы расскажем, как на фестивале соблюдаются санитарные меры и чьи имена в этом году пополнили Аллею лауреатов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)