Романчук: а что делать простому беларусу, который все еще на банковских депозитах хранит свои сбережения?

Беларусы могут не интересоваться политикой. Беларусы разнятся по футбольным, музыкальным и эстетическим предпочтениям. Есть одна тема, которая интересует практически всех. Беларусы по все стороны ценностных баррикад интересует вопрос о том, что будет с BYN-рублём, какая будет инфляция, пишет известный экономист Ярослав Романчук.





Для беларусов, которые за четверть века уверенно выбрали $-доллар в качестве народной валюты Беларуси, курс BYN/$ важнее, чем кто будет в бюллетенях для голосования, кого назначат премьер-министром. На этот показатель завязаны очень много схем и моделей поведения беларусов и властей. Вот две основные.





Схема № 1. Набрать BYN-рублёвых кредитов, конвертировать их в $-доллары/пусть в оборот, ждать девальвации BYN-рубля, чтобы выиграть ~30% и больше. Для участников таких схем, чем больше упадёт BYN-рубль, тем больше они заработают.





По состоянию на 01.06.2020г. долги физических лиц по кредитам в BYN-рублях превысили BYN14,9 млрд. Рост с начала года составил 5,5%, с началом 2019г. – на 29%. Из этой суммы BYN5,7 млрд. – потребительские кредиты. Рост с начала 2020г. – на 4%, по сравнению с началом 2019г. – на 30%. На недвижимость в BYN-рублях было выдано более BYN9,1 млрд. кредитов. По сравнению с началом 2020г. это на 6,7% больше. По сравнению с началом 2019г. – на 27% больше. Эти кредитополучатели спят и видят курс BYN/$ более трёх одному.





Схема № 2. Государственные коммерческие организации и органы госуправления, которые кредитуются в BYN-рублях, а также те, кто имеет долги перед партнёрами в BYN-рублях, не привязанные к курсу $-доллара, заинтересованы в девальвации BYN-рубля, потому что она снижает бремя их долгов. Берёшь одну сумму, продаёшь товар за валюту или просто конвертируешь BYN-рубли, не платишь поставщикам/клиентам – а за это время твои долги дешевеют на глазах.





По состоянию на 01.06.2020г. долги юридических лиц по кредитам превысили BYN12,9 млрд. Рост с начала года на 9,1%, с начала 2019г. – на 15,6%.





Спрос на эти схемы существенно возрастает в условиях рецессии, накопления долгов и обострения проблемы неплатежей. Сейчас именно такое время. Один из ключевых факторов, который влияет на курс BYN/$ - поведение Национального банка.





Вот что мы наблюдаем в I полугодии 2020г. В годовом выражении (01.07.2020г. к 01.07.2019г.) мы однозначно констатирует существенное смягчение монетарной политики. Количество наличных денег в обращении (показатель М) вырос на 26,7%. Это больше, чем было в 2019г., 2018г. и 2016г. Только в 2017г. было немного больше.





По денежной базе – плюс 34,4%. Для сравнения в 2019г. было плюс 9,4%, в 2018г. – 20,3%. Рублёвая денежная масса (М2) – плюс 20,4%. Это меньше, чем в 2019г. (плюс 27,4%), но больше, чем в 2018г. Наконец, широкая денежная масса (М3) выросла на 16,1%, тоже один из самых высоких показателей пятой пятилетки. При этом важно помнить, что экономика Беларуси в этом году погружается в рецессию, а в 2017-2019гг. было небольшой рост.





В 2020г. в отличие от предыдущих лет резко сокращается валютная выручка. В январе – мае она снизилась ~$3,5 млрд. по сравнению с январём – маем 2019г. Падение составило 20,6%, до $13,4 млрд. Причём падение в апреле и мае по сравнению с аналогичными месяцами 2019г. вплотную приблизилось к 30%. Это настоящий валютный шок.





Денежное уравнение выглядит предельно просто. BYN-рублей существенно стало больше, а $-долларов меньше. Иностранные инвестиции в остром дефиците. $-долларовые кредитные долг к оплате в этом году только у государства – почти $4 млрд. Желающих дать в долг валюту под 1 – 3% годовых нет. Желающие поспекулировать на Беларуси и вогнать её в долговую ловушку – сколько угодно. Желающих перенести бремя своих рублёвых долгов на кредиторов при помощи девальвации и инфляции – хоть отбавляй.





Подобные ситуации неоднократно были в новейшей истории Беларуси. Они никогда не заканчивались защитой BYN-рубля от унижения, защитой рублёвых сбережений и рублёвого оборотного капитала. Белорусский Левиафан всегда становился на сторону должников, неплатёжеспособных организаций и номенклатурных фаворитов среди потребителей чужого. Сегодня нет оснований думать, что будет как-то иначе.





Да, теоретически можно допустить, что белорусские власти могут валютный кэш перехватить, но это будет очень дорогая операция. Например, Сбербанк России после подарка Минску современного фонтана может дать под залог акций Беларуськалия $1 – 2 млрд., но под 9 – 12% годовых. Аналогичные операции могут провести и ряд западных банков, особенно австрийских или немецких.





Теоретически можно допустить, что внешняя торговля Беларуси неким магическим способом (очевидно, министр экономики РБ посвящён в тайны экономического шаманства) встрепенётся во второй половине 2020г. и восстановит утраченные позиции (падение экспорта более 20%), но учёные – экономисты, все те, кто живёт не в политическом зазеркалье зомбо-ящика и пропагандистской Вертикали, а в реальной жизни, не могут указать на производственные, инвестиционные и торговые источники такого оптимизма.

Значит, монетарной турбулентности быть. Высокая вероятность, что она начнётся уже осенью этого года, но если сойдутся звёзды удачи для белорусских властей, то жесткач перенесётся на первую половину 2021 года. Больше ресурсов сохранять видимость стабильности нет ни у правительства, ни у Нацбанка, ни у государственных коммерческих банков, ни тем более у производителей товаров и услугу.





А что делать простому беларусу, который всё ещё на банковских депозитах хранит свои сбережения? Не чесать лоб, не надеяться на авось, не рассчитывать на слово настоящего мужика в исполнении руководителей Вертикали, а брать свои деньги в свои руки. Разве что кто-то добровольно хочет подарить белорусскому Левиафану, а также небольшой группе беларусов, имеющих кредиты в BYN-рублях, небольшой бонус. Этакая благотворительность финансовых невежд.















